رویترز: ایران پیشنهاد عمان برای مدیریت مشترک تنگه هرمز را رد کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رویترز دیروز در گزارشی مدعی شده بود که عمان پیشنهادی را به ایران ارائه کرده که بر اساس آن، یک سازوکار مشترک منطقه‌ای برای مدیریت تنگه هرمز با دریافت هزینه‌های داوطلبانه ایجاد شود.

طرحی که این خبرگزاری امروز به نقل از یک مقام ناشناس ایرانی گزارش داده که تهران نپذیرفته و آن را فاقد هر گونه شانس موفقیت دانسته است.

به گفته این مقام، «طرح کنترل تنگه به‌صورت ۵۰-۵۰ بین ایران و عمان، با منافع ایران همخوانی ندارد، هرچند تهران عمان را همسایه‌ای ارزشمند می‌داند».

مقام مورد استناد رویترز افزود ایالات متحده و عربستان سعودی در تلاش هستند تا بر عمان فشار بیاورند تا طرح‌های غیرواقع‌بینانه آن‌ها درباره تنگه هرمز را پیش ببرد.

وی همچنین گفت که «مسیرهای جنوبی عبور از تنگه می‌توانند برای کشتی‌ها خطرناک باشند و میزان کنترل مسقط بر تنگه باید متناسب با سهم این کشور از این آبراه باشد».

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، دیشب در خصوص طرح عمان گفت که عمان پیشنهاد کرده بود که مسیرهای عبور کشتی‌ها بین دو کشور به‌طور مساوی تقسیم شود، اما این طرح «نگرانی‌های امنیتی ایران را برطرف نمی‌کند».

وی افزود تهران در مقابل، طرحی ارائه کرده که بر اساس آن، یکی از مسیرهای عبور کشتی‌ها به‌طور کامل در آب‌های ایران قرار گیرد و بخشی از مسیر مقابل هم در محدوده آب‌های ایران باشد.

به گزارش وال استریت ژورنال، غریب‌آبادی توضیح داد که مسیر ورود کشتی‌ها باید به‌طور کامل تحت کنترل ایران باشد، در حالی که بخشی از مسیر خروج ممکن است تحت کنترل عمان باقی بماند.

او تأکید کرد که در صورت پذیرش این پیشنهاد، می‌توان وارد مرحله بعدی مذاکرات شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقائی دوشنبه تاکید کرد که مذاکرات بین ایران و عمان بر سر تنگه هرمز در جریان است و ارتباطی با آمریکا ندارد.

بقائی توضیح داد که چند دور مذاکره روزهای جمعه و شنبه برگزار شد که مفید بود و درباره نحوه مدیریت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز گفت‌وگو شد.

وی با ذکر این نکته که وضعیت تنگه هرمز هیچ تغییری نکرده، افزود «کماکان، به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و به دلیل ناامنی‌ که این کشور بر منطقه تحمیل کرده، تنگه هرمز همچنان بسته است».

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