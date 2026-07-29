به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پپ گواردیولا سرمربی سرشناس اسپانیایی که یکی از حامیان بزرگ مردم غزه علیه جنایت اسرائیل است روز گذشته در جدیدترین دوره کمپ تابستانی خود در شهر ریالپ اسپانیا، از ۲۸ کودک فلسطینی برای حضور در این اردو دعوت کرد تا چند روزی را در فضایی امن، ورزشی و شاد سپری کنند.

کمپ تابستانی گواردیولا که هر سال با حضور صدها کودک ۶ تا ۱۶ ساله برگزار می‌شود، تنها یک اردوی فوتبال نیست..

این اردو که با حمایت بنیاد گواردیولا سالا برگزار می‌شود، با محوریت آموزش فوتبال، فرصتی را برای این کودکان فراهم کرد تا در کنار صدها کودک دیگر، چند روزی را به دور از فضای جنگ، به تمرین، بازی و تجربه لحظاتی از یک کودکی عادی بپردازند.

ایده این اقدام از ژانویه گذشته و پس از آن شکل گرفت که یک جوان فلسطینی ساکن بارسلونا با برگزارکنندگان اردو تماس گرفت. او امیدوار بود رؤیای حدود ۳۰ کودک فلسطینی برای دیدار با پپ گواردیولا که به دلیل مواضع صریحش در حمایت از فلسطین در میان فلسطینیان محبوبیت ویژه‌ای دارد، محقق شود.

«تونی آگیلار» هماهنگ‌کننده اردو گفت: پپ در دنیای فوتبال و رسانه، یکی از معدود چهره‌هایی است که به‌طور شفاف درباره وضعیت فلسطین موضع‌گیری کرده و این موضوع برای این کودکان اهمیت زیادی دارد.

پپ گواردیولا نیز با حضور در اردو، دقایقی را در کنار این کودکان سپری کرد و با لبخند و گفت‌وگو با آن‌ها، لحظات صمیمانه‌ای را رقم زد.



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