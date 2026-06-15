برگزاری چهارمین گردهمایی بزرگ کودکان عاشورایی در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سومین روز از ماه محرم و روز بزرگداشت حضرت رقیه(س)، چهارمین دوره گردهمایی ملی «کودکان عاشورایی» با شعار«میهمانان کوچک امام حسین(ع)» و با رویکردی کارگاهی و مشارکتمحور، به صورت همزمان در تمامی مراکز و پایگاههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور برگزار میشود.
این گردهمایی در امتداد تداوم جریان فرهنگیتربیتی کانون و با هدف گسترش مفاهیم عزت، همدلی و امید روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ مصادف با سوم محرم برگزار خواهد شد تا کودکان و نوجوانان ایران اسلامی در فضایی معنوی، ایمن و امیدآفرین با پیامهای ماندگار عاشورا آشنا شده و با سرور و سالار شهیدان،تجدید عهد و پیمان کنند.
بر اساس فراخوان آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، امسال با توجه به شرایط ویژه جنگ تحمیلی و شرایط اقلیمی استانها، برنامهها در قالب تجمعهای عصرگاهی و شبانه با فضاسازیهای خاص، نورپردازی مناسب و نواهای آیینی طراحی شدهاند.
همچنین قرار شده است در شهرهای دارای چند مرکز، ظرفیتها به صورت متمایز و متمرکز در یک مکان به عنوان «مقر کودک و نوجوان شهر» سازماندهی شود تا کیفیت و انسجام برنامه ارتقا یابد.
در طراحی محتوای این گردهمایی، توجه به شرایط روحی کودکان و نوجوانان در اولویت قرار گرفته است؛ بهطوری که برای کودکان بر مفاهیم ساده و امیدبخش مانند مهربانی، شجاعت و یاری مظلوم تمرکز میشود و برای نوجوانان، مفاهیم عمیقتری همچون عدالتخواهی، مسئولیت اجتماعی، کرامت انسانی و تابآوری بیان خواهد شد.
یکی از ویژگیهای مهم گردهمایی امسال، تاکید بر مستند بودن روایتها و استفاده از قالبهای خلاقانه و هنرمندانه نظیر پردهخوانی کودکانه، نمایش، سرود و روایتگری است؛ همچنین برنامهها به صورت کاملاً کارگاهی و مشارکتی با محوریت فعالیتهایی چون ساخت نمادهای محرم و دلنوشته به امام حسین(ع)، نقاشی، خوشنویسی و داستاننویسی عاشورایی، منقبتخوانی و برپایی غرفههای فرهنگی با مدیریت نوجوانان اجرا میشود.
نقشآفرینی خانوادهها و ظرفیت «کانونیاران» با یاد رهبر شهید و شهدای کودک
در این دوره از گردهمایی، توجه ویژهای به شهدای جنگ رمضان، بهویژه رهبر شهید، شهدای کودک و نوجوان مدرسه شجره طیبه و شهدای کانون صورت خواهد گرفت.
همچنین با هدف تقویت پیوندهای اجتماعی، از ظرفیت «کانونیاران» (اعضای فعال کانون که فعالیتها را در دیگر مکان ها معرفی میکنند)، گروههای مردمی، جهادی و خانوادهها برای مدیریت، اجرا و رسانهای کردن برنامهها استفاده تعاملی خواهد شد.
پایانبخش این رویداد ملی، خوانش جمعی «عهدنامه کودکان عاشورایی» خواهد بود تا پیوند عاطفی و هویتی مخاطبان با فرهنگ عاشورا بیش از پیش تقویت شود.
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