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برگزاری چهارمین گردهمایی بزرگ کودکان عاشورایی در سراسر کشور

۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۱
کد مطلب: 1827435
برگزاری چهارمین گردهمایی بزرگ کودکان عاشورایی در سراسر کشور

چهارمین دوره گردهمایی ملی کودکان عاشورایی با شعار «میهمانان کوچک امام حسین(ع)» روز پنج‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ مصادف باسوم محرم در تمامی مراکز و پایگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور برگزار می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با سومین روز از ماه محرم و روز بزرگداشت حضرت رقیه(س)، چهارمین دوره گردهمایی ملی «کودکان عاشورایی» با شعار«میهمانان کوچک امام حسین(ع)» و با رویکردی کارگاهی و مشارکت‌محور، به صورت هم‌زمان در تمامی مراکز و پایگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور برگزار می‌شود.

این گردهمایی در امتداد تداوم جریان فرهنگی‌تربیتی کانون و با هدف گسترش مفاهیم عزت، همدلی و امید روز پنج‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ مصادف با سوم محرم برگزار خواهد شد تا کودکان و نوجوانان ایران اسلامی در فضایی معنوی، ایمن و امیدآفرین با پیام‌های ماندگار عاشورا آشنا شده و با سرور و سالار شهیدان،‌تجدید عهد و پیمان کنند.

بر اساس فراخوان آفرینش‌های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، امسال با توجه به شرایط ویژه جنگ تحمیلی و شرایط اقلیمی استان‌ها، برنامه‌ها در قالب تجمع‌های عصرگاهی و شبانه با فضاسازی‌های خاص، نورپردازی مناسب و نواهای آیینی طراحی شده‌اند.

هم‌چنین قرار شده است در شهرهای دارای چند مرکز، ظرفیت‌ها به صورت متمایز و متمرکز در یک مکان به عنوان «مقر کودک و نوجوان شهر» سازماندهی شود تا کیفیت و انسجام برنامه ارتقا یابد.

در طراحی محتوای این گردهمایی، توجه به شرایط روحی کودکان و نوجوانان در اولویت قرار گرفته است؛ به‌طوری که برای کودکان بر مفاهیم ساده و امیدبخش مانند مهربانی، شجاعت و یاری مظلوم تمرکز می‌شود و برای نوجوانان، مفاهیم عمیق‌تری همچون عدالت‌خواهی، مسئولیت اجتماعی، کرامت انسانی و تاب‌آوری بیان خواهد شد.

یکی از ویژگی‌های مهم گردهمایی امسال، تاکید بر مستند بودن روایت‌ها و استفاده از قالب‌های خلاقانه و هنرمندانه نظیر پرده‌خوانی کودکانه‌، نمایش، سرود و روایت‌گری است؛‌ هم‌چنین برنامه‌ها به صورت کاملاً کارگاهی و مشارکتی با محوریت فعالیت‌هایی چون ساخت نمادهای محرم و دل‌نوشته به امام حسین(ع)،‌ نقاشی، خوش‌نویسی و داستان‌نویسی عاشورایی،‌ منقبت‌خوانی و برپایی غرفه‌های فرهنگی با مدیریت نوجوانان اجرا می‌شود.

نقش‌آفرینی خانواده‌ها و ظرفیت «کانون‌یاران» با یاد رهبر شهید و شهدای کودک

در این دوره از گردهمایی، توجه ویژه‌ای به شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه رهبر شهید، شهدای کودک و نوجوان مدرسه شجره طیبه و شهدای کانون صورت خواهد گرفت.

هم‌چنین با هدف تقویت پیوندهای اجتماعی، از ظرفیت «کانون‌یاران» (اعضای فعال کانون که فعالیت‌ها را در دیگر مکان ها معرفی می‌کنند)، گروه‌های مردمی، جهادی و خانواده‌ها برای مدیریت، اجرا و رسانه‌ای کردن برنامه‌ها استفاده تعاملی خواهد شد.

پایان‌بخش این رویداد ملی، خوانش جمعی «عهدنامه کودکان عاشورایی» خواهد بود تا پیوند عاطفی و هویتی مخاطبان با فرهنگ عاشورا بیش از پیش تقویت شود.   
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