خودکشی ۲ نظامی زن صهیونیست در یک هفته

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک رسانه عبری از خودکشی ۲ نظامی زن ارتش رژیم صهیونیستی طی یک هفته خبر داد و اعلام کرد با این دو مورد، شمار نظامیانی که از ابتدای سال جاری میلادی به زندگی خود پایان دادهاند به ۱۶ نفر رسیده است؛ موضوعی که گزارشها آن را با پیامدهای روانی جنگ غزه مرتبط میدانند.
روزنامه عبریزبان «هاآرتص» گزارش داد که ۲ نظامی زن ارتش رژیم صهیونیستی طی هفته جاری دست به خودکشی زدهاند و با ثبت این دو مورد، شمار نظامیان این رژیم که از ابتدای سال ۲۰۲۶ به زندگی خود پایان دادهاند، به ۱۶ نفر افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، یکی از این نظامیان که در گردان «باردیلاس» مستقر در مرز مصر خدمت میکرد، صبح سهشنبه در یکی از پایگاههای نظامی جنوب سرزمینهای اشغالی دست به خودکشی زد.
هاآرتص نوشت: این نظامی پس از آنکه در داخل پایگاه با جراحات شدید پیدا شد، به بیمارستان منتقل گردید، اما پزشکان مرگ وی را اعلام کردند.
این روزنامه همچنین از خودکشی یک نظامی زن دیگر از یگان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی خبر داد که روز یکشنبه در پایگاه «گلیلوت» در نزدیکی شهر «رمات هشارون» در مرکز سرزمینهای اشغالی به زندگی خود پایان داد.
به نوشته هاآرتص، این نظامی در سمتی محرمانه فعالیت میکرد.
هاآرتص افزود که ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده است پلیس نظامی تحقیقات درباره ابعاد و دلایل این ۲ حادثه را آغاز کرده است.
این روزنامه همچنین گزارش داد: دستکم ۹ نظامی دیگر که در جنگ غزه و از میان نیروهای رسمی یا ذخیره ارتش مشارکت داشتهاند، خارج از محل خدمت نظامی خودکشی کردهاند.
بر اساس گزارش پیشین هاآرتص، در سال ۲۰۲۵ نیز ۲۲ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در حین خدمت خودکشی کردند که بالاترین آمار ثبتشده در ۱۵ سال گذشته به شمار میرود.
رسانههای رژیم صهیونیستی در ماههای اخیر بارها گزارش دادهاند که افزایش موارد خودکشی در میان نظامیان، با پیامدهای روانی جنگ علیه نوار غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، ارتباط دارد.
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