به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سجاد کوچکنژاد امروز دوشنبه، 25 خرداد 1405 در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: این گردهمایی در ادامه جریانسازی فرهنگیتربیتی کانون و با هدف گسترش مفاهیم عزت، همدلی و امید، روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در حرم مطهر فاطمه اُخری(س) شهر رشت و مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری استان گیلان برگزار میشود.
سرپرست کانون استان گیلان در ادامه به رویکرد کارگاهی و مشارکامحور این گردهمایی اشاره داشت و افزود: آشناسازی هرچهبیشتر نسل کودک و نوجوان با سرور و سالار شهیدان و تجدید پیمان با امام حسین(ع) در فضایی معنوی، ایمن و امیدآفرین از اهداف این حرکت هدفمند بهشمار میرود.
او درهمینحال، طراحی محتوای این گردهمایی را متناسب با شرایط روحی کودکان و نوجوانان عنوانکرد و توضیحداد: تمرکز بر مفاهیم ساده و امیدبخش مانند مهربانی، شجاعت و یاری مظلوم برای کودکان و تبیین مفاهیم عمیقتر چون: عدالتخواهی، مسوولیت اجتماعی، کرامت انسانی و تابآوری برای نوجوانان در دستور کار قرار دارد.
کوچکنژاد توضیحداد: مستندبودن روایتها و استفاده از قالبهای خلاقانه و هنرمندانه نظیر پردهخوانی کودکانه، نمایش، سرود و روایتگری وهمچنین، اجرای برنامههای کارگاهی و مشارکتی با محوریت فعالیتهایی چون ساخت نمادهای محرم و دلنوشته به امام حسین(ع)، نقاشی، خوشنویسی و داستاننویسی عاشورایی، منقبتخوانی و برپایی غرفههای فرهنگی با مدیریت نوجوانان، از ویژگیهای این گردهماییها است.
این مدیرفرهنگی توجه ویژه به شهدای جنگ رمضان، بهویژه رهبر شهید، شهدای کودک و نوجوان مدرسه شجره طیبه و شهدای کانون، تقویت پیوندهای اجتماعی، بهرهگیری از ظرفیت «کانونیاران» (اعضای فعال کانون که فعالیتها را در دیگر مکان ها معرفی میکنند)، گروههای مردمی، جهادی و خانوادهها برای مدیریت، اجرا و فعالیتهای رسانهای را از شاخصههای این حرکت فرهنگساز اعلامکرد و گفت: خوانش جمعی «عهدنامه کودکان عاشورایی» از دیگر برنامههای این رویداد است تا زمینههای پیوند عاطفی و هویتی مخاطبان با فرهنگ عاشورا بیش از پیش تقویت شود.
سجادکوچکنژاد در پایان به برگزاری چهارمین گردهمآیی کودکان عاشورایی رشت در حرم حضرت فاطمه اُخری (خواهر امام) اشاره و از تمامی کودکان، نوجوانان و خانوادهها برای شرکت در این آیین معنوی و روح بخش در ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ دعوت کرد.
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