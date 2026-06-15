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چهارمین گردهمایی کودکان عاشورایی در گیلان برگزار می‌شود

۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۴
کد مطلب: 1827441
چهارمین گردهمایی کودکان عاشورایی در گیلان برگزار می‌شود

سرپرست کانون پرورش فکری گیلان از برگزاری چهارمین گردهمایی کودکان عاشورایی با شعار«میهمانان کوچک امام حسین(ع)» همزمان با دومین روز ماه محرم در مرکز استان و شهرستان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سجاد کوچک‌نژاد امروز دوشنبه، 25 خرداد 1405 در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این گردهمایی در ادامه جریان‌سازی فرهنگی‌تربیتی کانون و با هدف گسترش مفاهیم عزت، هم‌دلی و امید، روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در حرم مطهر فاطمه اُخری(س) شهر رشت و مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری استان گیلان برگزار می‌شود.
سرپرست کانون استان گیلان در ادامه به رویکرد کارگاهی و مشارکامحور این گردهمایی اشاره‌ داشت و افزود: آشناسازی هرچه‌بیش‌تر نسل کودک و نوجوان با سرور و سالار شهیدان و تجدید پیمان با امام حسین(ع) در فضایی معنوی، ایمن و امیدآفرین از اهداف این حرکت‌ هدف‌مند به‌شمار می‌رود.
او درهمین‌حال، طراحی محتوای این گردهمایی را متناسب با شرایط روحی کودکان و نوجوانان عنوان‌کرد و توضیح‌داد: تمرکز بر مفاهیم ساده و امیدبخش مانند مهربانی، شجاعت و یاری مظلوم برای کودکان و تبیین مفاهیم عمیق‌تر چون: عدالت‌خواهی، مسوولیت اجتماعی، کرامت انسانی و تاب‌آوری برای نوجوانان در دستور کار قرار دارد.
کوچک‌نژاد توضیح‌داد: مستندبودن روایت‌ها و استفاده از قالب‌های خلاقانه و هنرمندانه نظیر پرده‌خوانی کودکانه‌، نمایش، سرود و روایت‌گری وهم‌چنین، اجرای برنامه‌های کارگاهی و مشارکتی با محوریت فعالیت‌هایی چون ساخت نمادهای محرم و دل‌نوشته به امام حسین(ع)،‌ نقاشی، خوش‌نویسی و داستان‌نویسی عاشورایی،‌ منقبت‌خوانی و برپایی غرفه‌های فرهنگی با مدیریت نوجوانان، از ویژگی‌های این گردهمایی‌ها است.
این مدیرفرهنگی توجه ویژه به شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه رهبر شهید، شهدای کودک و نوجوان مدرسه شجره طیبه و شهدای کانون، تقویت پیوندهای اجتماعی، بهره‌گیری از ظرفیت «کانون‌یاران» (اعضای فعال کانون که فعالیت‌ها را در دیگر مکان ها معرفی می‌کنند)، گروه‌های مردمی، جهادی و خانواده‌ها برای مدیریت، اجرا و فعالیت‌های رسانه‌ای را از شاخصه‌های این حرکت فرهنگ‌ساز اعلام‌کرد و گفت: خوانش جمعی «عهدنامه کودکان عاشورایی» از دیگر برنامه‌های این رویداد است تا زمینه‌های پیوند عاطفی و هویتی مخاطبان با فرهنگ عاشورا بیش از پیش تقویت‌ شود.
سجادکوچک‌نژاد در پایان به برگزاری چهارمین گردهم‌آیی کودکان عاشورایی رشت در حرم حضرت فاطمه اُخری (خواهر امام) اشاره و از تمامی کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها برای شرکت در این آیین معنوی و روح ‌بخش در ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ دعوت‌ کرد.

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