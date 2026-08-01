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بالون جاسوسی ارتش آمریکا در اربیل عراق پائین کشیده شد

۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۶
کد مطلب: 1847629
بالون جاسوسی ارتش آمریکا در اربیل عراق پائین کشیده شد

منابع خبری گزارش دادند که ارتش آمریکا بالون جاسوسی خود در اربیل عراق را فرودآورده است.

به گزارش  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ منابع خبری گزارش دادند که ارتش آمریکا بالون جاسوسی خود در اربیل عراق را فرودآورده است.

  این بالون جاسوسی که در آسمان فرودگاه اربیل مستقر بود، اکنون فرود آورده شده است.

رسانه‌ها پیشتر اعلام کرده بودند که آمریکا در چارچوب طرح آرایش مجدد نیروهای خود و پایان حضور نظامی در عراق، به تدریج در حال خارج کردن نیروهایش از اقلیم کردستان است و گزارش‌ها نشان می‌دهد که کاروان‌های نظامی آمریکایی طی روزهای گذشته اربیل را ترک کرده و به سمت کشورهای همجوار رفته‌اند.

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