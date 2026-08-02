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عراقچی به همتای سعودی؛

هرگونه همراهی کشورهای منطقه با آمریکا و اسرائیل، با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد

۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۳:۵۹
کد مطلب: 1847637
هرگونه همراهی کشورهای منطقه با آمریکا و اسرائیل، با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد

وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با همتای سعودی خود هشدار داد هرگونه تجاوز، اقدام خصمانه امریکا و رژیم صهیونیستی یا مشارکت و همراهی کشورهای منطقه با پاسخ قاطع و متناسب نیروهای مسلح مقتدر ما مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفتگوهای دیپلماتیک روز جاری خود، با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در خصوص تداوم توطئه ها و اقدامات تجاوزکارانه امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حاکمیت، تمامیت سرزمینی و امنیت ملی کشور، تصریح کرد که هرگونه تجاوز، اقدام خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی یا مشارکت و همراهی کشورهای منطقه با پاسخ قاطع و متناسب نیروهای مسلح مقتدر ما مواجه خواهد شد و مسئولیت تمامی پیامدهای ناشی از چنین ماجراجویی‌هایی بر عهده مسببان آن خواهد بود.

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