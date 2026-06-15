حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین حدائق، قائممقام بنیاد مهدویت فارس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با اشاره به تفاهم نامه دیشب و بازتابهای منطقهای آن، این اتفاق را نماد بلوغ ملت ایران و شکست راهبرد فشار حداکثری دشمن دانست.
پیروزیای که از جنس مقاومت بود
حجت الاسلام والمسلمین حدائق با بیان اینکه ملت ایران در برابر دو قدرت مجهز و اتمی ایستاد و عقب ننشست، افزود: پیروزی زمانی معنا پیدا میکند که طرف مقابل همه ابزارهای فشار را به میدان آورده باشد. ملت ایران در این سالها نشان داد که با تکیه بر عقلانیت، وحدت و اعتماد به وعدههای الهی، میتواند معادلات قدرت را تغییر دهد.
پیوند توافق با منطق مهدوی: صبر فعال و امید راهبردی
قائممقام بنیاد مهدویت فارس در ادامه، بدون ورود مستقیم به مباحث اعتقادی، یک پیوند تحلیلی میان این تفاهم و فرهنگ انتظار برقرار کرد و گفت: در مکتب مهدوی، صبر به معنای انفعال نیست؛ صبر یعنی ایستادگیِ همراه با امید، تلاش و تدبیر. ملت ایران دقیقاً همین مسیر را رفت. این تفاهم محصول همان صبر فعال است؛ صبری که در نهایت به گشایش میانجامد.
وی تأکید کرد: جامعهای که به آینده روشن باور دارد، هیچگاه در برابر فشارها فرو نمیریزد. این روحیه امید و مقاومت، همان چیزی است که در فرهنگ مهدوی به آن توصیه شده و امروز در رفتار ملت ایران دیده میشود.
توافق پایان راه نیست
حجت الاسلام والمسلمین حدائق با اشاره به اینکه این توافق پایان مسیر نیست، گفت: ما هنوز مطالبات بزرگتری داریم و ملت ایران به کمتر از عزت، استقلال و پیشرفت رضایت نمیدهد. اما این گام، نشانهای است از اینکه مسیر درست انتخاب شده و ایستادگی ملت نتیجه داده است.
قائممقام بنیاد مهدویت با تأکید بر ضرورت روایت درست از این اتفاق، افزود: دشمن همیشه تلاش میکند پیروزیهای ملت ایران را کوچک جلوه دهد. امروز وظیفه همه ماست که اجازه ندهیم روایت تحریفشده دشمن غالب شود. مردم باید بدانند که این موفقیت، نتیجه ایستادگی خودشان است.
حجت الاسلام والمسلمین حدائق در پایان گفت: ملت ایران نشان داد که اگر متحد بایستد، میتواند بر قدرتهای بزرگ غلبه کند. این روحیه، همان روحیهای است که جامعه منتظر باید داشته باشد.
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