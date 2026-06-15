اجرای طرح ویژه ترافیکی ماه محرم در محدوده حرم مطهر شاهچراغ(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محمد فرخ‌زاده با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش گفت: با توجه به حضور گسترده زائران، عزاداران و هیئت‌های مذهبی در بافت تاریخی و مذهبی شیراز، مجموعه‌ای از تمهیدات ویژه با هدف تأمین ایمنی، روان‌سازی ترافیک و تسهیل تردد عزاداران با همکاری پلیس راهور و مدیریت شهری در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسات مشترک کارشناسی، از ساعت ۲۰ هر شب در دهه نخست ماه محرم، محدودیت‌های ترافیکی در معابر منتهی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) و آستان مقدس حضرت سید علاءالدین حسین (ع) اعمال خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به محدوده اجرای این طرح گفت: این محدودیت‌ها شامل معابر دروازه کازرون، تقاطع هجرت ـ فردوسی، خیابان‌های پیروزی، شاهزاده قاسم، مشیر، سیبویه ـ آستانه، مصدق، کوچه اجراییات شهرداری (سیبویه) و خیابان حسینی در محدوده دروازه قصاب‌خانه خواهد بود.

فرخ‌زاده ادامه داد: مدیریت و کنترل ترافیک، هدایت خودروها به مسیرهای جایگزین، تأمین ایمنی عزاداران و پیشگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی با حضور میدانی و مستمر مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود و شهرداری شیراز نیز با تمام ظرفیت‌های عملیاتی، تجهیزاتی و انسانی خود در این طرح مشارکت دارد.

وی با تأکید بر تجربه موفق همکاری میان پلیس راهور و مدیریت شهری در مناسبت‌های مذهبی و ملی خاطرنشان کرد: این هماهنگی‌ها زمینه‌ساز اجرای منظم طرح و ارائه خدمات مطلوب به زائران و شهروندان خواهد بود.

معاون شهردار شیراز در پایان از شهروندان خواست با رعایت محدودیت‌های ترافیکی، همکاری با مأموران پلیس و استفاده از مسیرهای جایگزین، زمینه برگزاری هرچه منظم‌تر و باشکوه‌تر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان را فراهم کنند.