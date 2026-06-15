به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور عراق روز دوشنبه اعلام کرد که تمامی آمادگی‌های امنیتی خود را برای برگزاری مراسم ماه محرم تکمیل کرده و تأکید کرد که امکانات انسانی و فنی لازم برای اجرای موفق طرح امنیتی در نظر گرفته شده است.

سخنگوی این وزارتخانه در اظهاراتی اعلام کرد: یک نشست گسترده با حضور مقامات ارشد امنیتی، معاونان وزارت کشور و فرماندهان پلیس استان‌ها از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد تا آخرین هماهنگی‌ها درباره تأمین امنیت مراسم ماه محرم بررسی شود.

در این نشست، طرح‌های مربوط به تأمین امنیت مجالس حسینی، دسته‌های عزاداری و مسیرهای منتهی به شهرهای مقدس مورد بررسی قرار گرفت تا فضایی امن و باثبات برای عزاداران و زائران از سراسر عراق فراهم شود.

وزارت کشور عراق تأکید کرد که تمامی توانمندی‌های انسانی، فنی و لجستیکی خود را برای موفقیت این طرح به کار خواهد گرفت و هماهنگی میان همه نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و خدماتی برای حفظ امنیت و جان شهروندان ضروری است.

همچنین بر ارتقای سطح آمادگی امنیتی به بالاترین درجه، تقویت فعالیت‌های اطلاعاتی و پیشگیرانه برای شناسایی تهدیدات احتمالی پیش از وقوع و افزایش استقرار نیروهای امنیتی در اطراف مواکب و تجمعات مذهبی تأکید شد.

در ادامه آمده است که این طرح با هماهنگی هیئات حسینی و نهادهای مرتبط اجرا خواهد شد و موفقیت آن نیازمند همکاری مشترک میان نیروهای امنیتی، شهروندان و برگزارکنندگان مراسم است.

این طرح همچنین شامل فعال‌سازی نقش پلیس راهنمایی و رانندگی، دفاع مدنی و نیروهای ویژه امنیتی برای مدیریت ترافیک و حفاظت از زائران بوده و آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه وضعیت اضطراری در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، فرماندهان امنیتی به‌صورت میدانی بر اجرای طرح نظارت خواهند داشت و وزارت کشور بر ارائه بهترین خدمات امنیتی و انسانی در ایام محرم تأکید کرده است.

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