به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید، در پیامی به مناسبت فرارسیدن ماه محرم الحرام، ضمن تسلیت به محضر امام زمان (عج) و پیروان اهل بیت (ع)، بر لزوم پاسداشت هرچه باشکوه‌تر مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تأکید کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بِسْمِ اللّٰه الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَیٰ، وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلَیٰ خاتَمِ الرُّسُلِ وَ هادِی السُّبُلِ، سَیِّدِنا وَ نَبِیِّنا أَبِی الْقاسِمِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ الْهُداةِ الْمَهْدِیِّینَ، سِیَّما مَوْلانا الْحُجَّةِ الثّانِی عَشَرَ الْإِمامِ الْمَهْدِیِّ الْمُنْتَظَرِ وَ اللَّعْنُ عَلَیٰ أَعْدائِهِمُ الضَّالِّینَ الْمُضِلِّینَ.

در آستانه فرارسیدن ماه محرم الحرام و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) قرار داریم. بی‌تردید در اقامه و تعظیم شعائر حسینی نباید هیچ‌گونه کوتاهی صورت گیرد و هیچ برنامه و مناسبتی نباید عزای سیدالشهداء (علیه‌السلام) را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ بلکه همه امور باید در مسیر تعظیم شعائر الهی و ترویج فرهنگ عاشورا قرار گیرد.

مبلغان محترم و مادحان گرامی این حقیقت را همواره مدنظر داشته باشند که محور عالم هستی حضرات معصومین (علیهم‌السلام) هستند و هیچ شخصیتی با این خاندان نورانی قابل قیاس نیست؛ چنان‌که در روایت شریف آمده است:«لا یُقاسُ بآلِ مُحمدٍ (صلی‌الله علیه و آله) مِن هذه الأمة أحد».

براین اساس، شایسته است مساجد، حسینیه‌ها، هیئت‌های مذهبی و تمامی مراکز و مجامع دینی، ضمن اهتمام به برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری، از تبیین احکام شرعی، معارف اعتقادی و پاسخ‌گویی به شبهات نیز غفلت نورزند و این ایام را با شور و شعور حسینی گرامی بدارند.

همچنین لازم است شرایط کنونی کشور مورد توجه قرار گیرد؛ خدای ناکرده بر طبل اختلاف کوبیده نشود و از هرگونه گفتار، رفتار و اقدامی که موجب تضعیف وحدت، همدلی و انسجام ملی گردد، پرهیز شود.

مردم و مسئولان باید از هر گفتار و رفتاری که موجب سلب اعتماد عمومی گردد پرهیز نمایند. مسئولان با مردم صادقانه سخن بگویند و مردم نیز با حفظ هوشیاری، فریب توطئه دشمنان را نخورند؛ چرا که یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن، ایجاد فاصله و بی‌اعتمادی میان مردم و مسئولان است.

آخرین مطلب؛ در رأس نظام اسلامی، ولایت فقیه قرار دارد که باید در نهایت از تصمیم ایشان تبعیت شود.

در تمامی مراسم‌ها یاد و خاطره رهبر شهید و تمامی شهدای مدافع ایران اسلامی گرامی داشته شود و مردم به پاسداری از انقلاب اسلامی که ریشه در فرهنگ عاشورا و نهضت سیدالشهداء (علیه‌السلام) دارد، تشویق و ترغیب گردند.

ان‌شاءالله خداوند متعال به برکت حضرات معصومین (علیهم‌السلام)، این کشور و ملت شریف ایران را از جمیع خطرات و آسیب‌ها محفوظ و مصون بدارد.

۲۴ خرداد ۱۴۰۵

مطابق با ۲۸ ذی‌الحجه ۱۴۴۷

حسین نوری همدانی

............

پایان پیام