به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام محمد مدنی امروز سه‎شنبه، 26 خرداد 1405 در مراسم عزاداری صبح نخستین روز ماه محرم که به همت هیئت متوسلین به ائمه اطهار(ع) در حرم خواهر امام رشت برگزار شد با تأکید بر جایگاه شعائر حسینی، اظهار کرد: هر آنچه با نیت تقرب به خداوند و در مسیر اقامه دین الهی انجام شود، در شمار شعائر الهی قرار می‌گیرد و باید با معرفت و اعتقاد از آن پاسداری کرد.

وی با اشاره به فلسفه استفاده از نمادهای عزاداری مانند پوشیدن لباس سیاه، گفت: اگر این اعمال برای خودنمایی و اهداف شخصی باشد ارزشی ندارد، اما هنگامی که برای زنده نگه داشتن نهضت سیدالشهدا(ع) و اقامه دین خدا انجام شود، مصداق تعظیم شعائر الهی خواهد بود.

حجت‌الاسلام مدنی با استناد به خطبه‌ها و نامه‌های امام حسین(ع) پیش از واقعه عاشورا افزود: آن حضرت بارها تصریح کردند که هدفشان قدرت‌طلبی یا ایجاد فساد نیست، بلکه برای اصلاح امت اسلامی و احیای ارزش‌های دینی قیام کرده‌اند.

وی با اشاره به فراز معروف «إِنِّی لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا»، تأکید کرد که قیام عاشورا حرکتی برای امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح جامعه بود.

این سخنران مذهبی، جهل و ناآگاهی را از بزرگ‌ترین آفات جامعه دانست و اظهار داشت: انسانی که نمی‌داند و از نادانی خود نیز آگاه نیست، گرفتار جهل مرکب می‌شود و راه هدایت را از دست می‌دهد. به همین دلیل، امام حسین(ع) از همان آغاز نهضت، اهداف خود را به روشنی برای مردم بیان کردند تا حقیقت برای آیندگان نیز روشن بماند.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات امت اسلامی در عصر امام حسین(ع) را «عافیت‌طلبی» عنوان کرد و گفت: جامعه‌ای که به جای دفاع از حق، آسایش و منافع دنیوی را ترجیح دهد، از مسیر ولایت فاصله می‌گیرد. قیام عاشورا هشداری در برابر چنین روحیه‌ای بود و امام حسین(ع) برای مقابله با این انحراف به میدان آمدند.

حجت‌الاسلام مدنی همچنین با اشاره به جایگاه عزاداری و حضور در هیئت‌های حسینی تصریح کرد: شرکت در مراسم عزای سیدالشهدا(ع) تنها یک حضور ظاهری نیست، بلکه اعلام وفاداری به مکتب امام حسین(ع) و قرار گرفتن در جبهه حق است. به گفته وی، عزاداری زمانی ارزش حقیقی پیدا می‌کند که با عمل به آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) همراه باشد.

وی در پایان از عزاداران خواست با بصیرت، معرفت و پیروی از سیره اهل‌بیت(ع)، پیام نهضت عاشورا را در جامعه زنده نگه دارند و از گرفتار شدن در دنیاطلبی و غفلت از ارزش‌های دینی پرهیز کنند.

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