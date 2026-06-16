به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ افشین علاء به‌مناسبت فرارسیدن ماه محرم و عزای حسینی شعر جدیدی با عنوان «ای وای، محرم...» سرود.

ای وای محرم شده و خامنه‌ای نیست

هم‌صحبت ما غم شده و خامنه‌ای نیست

سالی دگر آغاز شد و حنجره‌هامان

با مرثیه همدم شده و خامنه‌ای نیست

ای‌ وای که بار دگر این سینۀ مجروح

محتاج به مرهم شده و خامنه‌ای نیست

هم جان من آمد به لبم هم جگرم سوخت

هم قامت من خم شده و خامنه‌ای نیست

در شام غریبان به شمار سپه شام

از طاقت من کم شده و خامنه‌ای نیست

مانند زمانی که به خون خفت ابالفضل

هنگامۀ ماتم شده و خامنه‌ای نیست

از بانگ جگرسوز «علمدار نیامد»

لرزان، تن عالم شده و خامنه‌ای نیست

ای‌ وای که در بیت، حسینیۀ عشاق

بی‌مونس و همدم شده و خامنه‌ای نیست

بر پای اسیران غمش بند یتیمی

چون سلسله محکم شده و خامنه‌ای نیست

تا شعله بگیرد دل من هر طرف، آتش

از طعنه فراهم شده و خامنه‌ای نیست

در سعی و صفای حرمش چشم محبان

چون چشمۀ زمزم شده و خامنه‌ای نیست

برخاسته این قوم به هر کوی و خیابان

ایران، همه پرچم شده و خامنه‌ای نیست

در سوگ شهیدان، رخ هر آینه‌ پنهان

در آه دمادم شده و خامنه‌ای نیست

«روزی که نباشد!» همه گفتیم محال است

این فرض، مسلم شده و خامنه‌ای نیست

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