به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ افشین علاء بهمناسبت فرارسیدن ماه محرم و عزای حسینی شعر جدیدی با عنوان «ای وای، محرم...» سرود.
ای وای محرم شده و خامنهای نیست
همصحبت ما غم شده و خامنهای نیست
سالی دگر آغاز شد و حنجرههامان
با مرثیه همدم شده و خامنهای نیست
ای وای که بار دگر این سینۀ مجروح
محتاج به مرهم شده و خامنهای نیست
هم جان من آمد به لبم هم جگرم سوخت
هم قامت من خم شده و خامنهای نیست
در شام غریبان به شمار سپه شام
از طاقت من کم شده و خامنهای نیست
مانند زمانی که به خون خفت ابالفضل
هنگامۀ ماتم شده و خامنهای نیست
از بانگ جگرسوز «علمدار نیامد»
لرزان، تن عالم شده و خامنهای نیست
ای وای که در بیت، حسینیۀ عشاق
بیمونس و همدم شده و خامنهای نیست
بر پای اسیران غمش بند یتیمی
چون سلسله محکم شده و خامنهای نیست
تا شعله بگیرد دل من هر طرف، آتش
از طعنه فراهم شده و خامنهای نیست
در سعی و صفای حرمش چشم محبان
چون چشمۀ زمزم شده و خامنهای نیست
برخاسته این قوم به هر کوی و خیابان
ایران، همه پرچم شده و خامنهای نیست
در سوگ شهیدان، رخ هر آینه پنهان
در آه دمادم شده و خامنهای نیست
«روزی که نباشد!» همه گفتیم محال است
این فرض، مسلم شده و خامنهای نیست
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