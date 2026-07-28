تأکید بر بازتعریف جایگاه وقف در حکمرانی فرهنگی و اجتماعی کشور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشست کمیسیون فرهنگی شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، آخرین نسخه پیش‌نویس «سند وقف و امور خیریه» مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت بازنگری در رویکردهای سیاستی، تقویت مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت تمدنی وقف در مسیر حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور تأکید شد.

در این نشست، متولیان نگارش سند با ارائه گزارشی از روند اصلاح و تکمیل نسخه‌های مختلف، ابعاد محتوایی، مبانی نظری و الزامات اجرایی آن مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

اعضای جلسه با اشاره به جایگاه ریشه‌دار وقف و امور خیریه در فرهنگ اسلامی و نقش آن در شکل‌گیری تمدن اسلامی، تأکید کردند که سند ملی وقف باید نگاهی فراتر از ساختارهای اداری داشته باشد و با تکیه بر مبانی دینی و حوزوی، بتواند ظرفیت‌های گسترده این حوزه را در خدمت پیشرفت جامعه فعال کند.

در این نشست، بر ضرورت تدوین یک چارچوب سیاستی منسجم برای حوزه وقف، تبیین دقیق مسئله، پیش‌بینی سازوکارهای عملیاتی و توجه ویژه به نقش مردم، خیرین و نهادهای اجتماعی تأکید شد.

همچنین حاضران، افزایش شفافیت، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد زمینه برای مشارکت مؤثرتر جامعه را از الزامات تحول در حکمرانی وقف دانستند.

بررسی‌ها نشان داد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی وقف، نیازمند تغییر نگاه از مدیریت صرفاً سازمانی به رویکردی تسهیل‌گرانه است؛ رویکردی که ضمن حفظ جایگاه نهادهای مسئول، زمینه حضور فعال‌تر مردم و مجموعه‌های مردمی را فراهم کند.

بخش دیگری از این جلسه به بررسی گزارش نظارتی درباره عملکرد کمیسیون ملی یونسکو در ایران و پیش‌نویس مصوبه "صیانت از انطباق ساختار و فعالیت‌های کمیسیون ملی یونسکو با موازین اسلامی و جمهوری اسلامی" اختصاص یافت.

در این بخش نیز بر ضرورت تقویت نگاه مبنایی اسلامی و جهت گیری انقلابی در تعاملات فرهنگی بین‌المللی، توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی کشور در مواجهه فعال با این نهادها، ارتقای نظام ارزیابی و تدوین چارچوبی جامع برای راهبری تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سازمان‌های بین‌المللی تأکید شد.

در پایان، مقرر شد بررسی‌های کارشناسی بیشتری پیرامون نحوه مواجهه صحیح و فعال با اسناد و نهادهای بین المللی در کارگروه ها انجام شود.

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