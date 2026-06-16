اثرگذاری شهید طهرانچی در سطوح مختلف آموزش عالی کاملا مشهود بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی در مراسم سالگرد شهادت دانشمند شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی با اشاره به شخصیت و جایگاه علمی این شهید بزرگوار عنوان کرد: در بین عزیزانی که توفیق خدمتگزاری در عرصه جهاد علمی را دارند شهید دکتر طهرانچی نمونه کم نظیری بود. ایشان در کنار تخصص و دانش مدیریتی اعتقاد عمیق دینی داشت و تجربه اثرگذاری ایشان در سطوح مختلف آموزش عالی کاملا مشهود بود.

وی در ادامه افزود: همه این نکات با یک هوش خدادادی و نکته‌سنجی بسیار بالا همراه بود و هیچ جلسه‌ای نبود که ایشان ورود معناداری به بحث و موضوع آن جلسه نداشته باشند. کمتر کسی است که اینگونه بر موضوعات آموزش عالی و تاریخ دانشگاه در کشور مسلط و آشنا باشد و برای دانشگاه تراز انقلاب اسلامی ایده داشته باشد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اشاره به فقدان شخصیت های علمی و دانشمندان در کشور بعد از ترور و شهادتشان تصریح کرد: به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام این عزیزان و شخصیت ها و دانشمندانی که با مدال شهادت به ملکوت اعلی رفتند، ضرر نکرده اند بلکه ما ضرر کرده ایم. موضوع آسیب پذیری فقدان شهدا بعد از عروجشان اگر با تلاش و مجاهدت برای پر کردن جای خالی آنها همراه نباشد خسران بزرگ و آسیبی جبران ناپذیر می باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی با اشاره به مواجهه نظام سلطه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت: در مواجهه بین نظام کفر و نظام حق مشاهده می کنیم که آمریکای جنایتکار با هم‌دستی ولد نامشروع خود رژیم صهیونیستی جریان علمی کشور و بخشی از دانشمندان و نخبگان ما را مورد هجمه قرار می دهند و آنچه که در این مواجهه مشهود است این است که اینان به دنبال زمین زدن جریان قدرتمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و می خواهند آن را سرکوب کنند و در این راه از هیچ کاری دریغ نمی کنند.

وی در ادامه افزود: ما دیدیم که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم در کنار ترور شخصیت های نظامی و سیاسی و در راس آنها قائد عظیم الشان ما مجموعه ای از دانشمندان و مراکز علمی مورد هدف قرار می گیرد و این هدف قرار دادن ها نشان از آن دارد که دشمنان از ایران قوی و قدرتمند می ترسند و از آن واهمه دارند و برای مقابله با این کانون های قدرت و اقتدار آفرین طرح دارند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها عنوان کرد: امروزه ما یک نوع آپارتاید علمی در کنار نسل کشی علمی را مشاهده می کنیم. این جنایتکاران از سویی دانشمندان علمی ما را در دنیا محدود و حروم کردند و برای دسترسی آنها به ابزارها محدودیت ایجاد کردند و در نهایت وقتی دیدند که اقداماتشان اثر ندارند به ترور و حذف فیزیکی دانشمندان ما بر آمدند. در کنار همه این موارد آسیب زدن و ناامن کردن محیط های علمی و دانشگاهی از طرح های دیگر آنها است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به نگاه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب به دانشگاه تصریح کرد: امام راحل از سال‌های پایانی دفاع مقدس بر اهمیت دانشگاه و جریان علمی کشور تأکید داشتند و دانشگاه را یکی از مهم‌ترین کانون‌های پیشرفت و بازسازی کشور می‌دانستند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز با طرح نهضت نرم‌افزاری و جنبش تولید علم، مسیر روشنی را برای توسعه علمی کشور ترسیم کردند؛ مسیری که امروز نتایج آن در عرصه‌های مختلف علمی، فناوری و دفاعی کشور قابل مشاهده است.

حجت الاسلام والمسلمین رستمی تأکید کرد: هرچند ایران امروز در بسیاری از حوزه‌های علمی و فناورانه به جایگاه قابل توجهی دست یافته است، اما ظرفیت علمی کشور بسیار فراتر از آن چیزی است که تاکنون از آن بهره‌برداری شده است.

وی در پایان گفت: ماموریت تاریخی امروز جریان علمی کشور اعم از استادان و دانشجویان این است که در مسیر درستی حرکت کنند. دانشگاهها به معنای واقعی کلمه می تواند در حوزه هایی که آسیب پذیری وجود دارد ورود علمی کنند و مشکلات را برطرف نماید. همانگونه که مردم میدان به توان دفاعی و موشکی چشم دوخته اند از دانشگاه ها هم برای حل برخی مشکلات و آسیب های جامعه مطالبه و توقع دارند.



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