به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، در گفت‌وگو با شبکه العربیه تأکید کرد، رژیم صهیونیستی باید بیشتر مراقب باشد. آنها عملاً در میان جامعه بین‌المللی جایگاه بسیار بدی به دلیل کشتار غیرنظامیان در غزه دریافت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: این وقایع بسیاری از افراد را بر آن داشته تا در مورد تاریخ تأمل کنند و به این نتیجه برسند که کدام هولوکاست رخ داده؟! چگونه می‌توانیم در مورد هولوکاستی صحبت کنیم که اسرائیلی‌ها همیشه در مورد آن صحبت کرده‌اند، در حالی که این همه انسان به ویژه زنان و کودکان را به قتل رسانده‌اند؟

لوکاشنکو ادامه داد: آنها همه چیز را از روی زمین محو کرده‌اند و قصد دارند روی استخوان‌های انسان‌ها تفرجگاه بسازند. این کاملاً بی‌معنی است.

رئیس‌جمهور بلاروس بیان کرد: هر جنگی می‌تواند عواقب پیش‌بینی‌نشده‌ای داشته باشد که پیش‌بینی آن در زمان صلح دشوار است. اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه هولوکاست واقعی است. جهانیان در حالی از هولوکاست حرف می‌زدند که فراموش کرده‌اند صهیونیست‌ها دست به کشتار انسان‌های بی‌گناه می‌زنند.

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