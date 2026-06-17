به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در مراسم بزرگداشت شهدای ۲۶ خرداد حزب مؤتلفه اسلامی، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرمالحرام، ماه پیروزی خون بر شمشیر، اظهار داشت: ۲۶ خرداد یادآور حماسه سترگ مردانی مؤمن، بصیر و فداکار است که در روزگار سیاه استبداد و خفقان، با الهام از مکتب عاشورا و در لبیک به ندای مرجعیت و ولایت، پرچم عزت و مقاومت را برافراشتند و با نثار جان خویش، مسیر بیداری اسلامی ملت ایران را روشن ساختند.
وی افزود: در چنین روزی، چهار تن از فرزندان صدیق اسلام و انقلاب، شهیدان والامقام حاج صادق امانی، محمد بخارایی، مرتضی نیکنژاد و رضا صفارهرندی، پس از تحمل شکنجهها و فشارهای طاقتفرسای رژیم ستمشاهی، با قامتی استوار و قلبی سرشار از ایمان، به میدان شهادت گام نهادند و نام خویش را در زمره پیشگامان نهضت اسلامی جاودانه کردند.
امانی ادامه داد: این مجاهدان مخلص تنها مبارزان سیاسی نبودند؛ آنان تربیتیافتگان مکتب اهلبیت(ع)، شاگردان راستین روحانیت انقلابی و طلایهداران حرکتی بودند که ریشه در ایمان، غیرت دینی، مردمباوری و تبعیت از ولایت داشت. آنان در دورانی که بسیاری در سکوت، ترس یا سازش به سر میبردند، با شجاعت، آگاهی و مسئولیتپذیری تاریخی، راه خود را شناختند و در مسیر دفاع از اسلام، استقلال و کرامت ملت ایران جان خویش را تقدیم کردند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: هیئتهای مؤتلفه اسلامی به عنوان یکی از نخستین تشکلهای سازمانیافته مبارزاتی در تاریخ معاصر ایران، با پیوند میان ایمان دینی، روحیه مردمی و مبارزه انقلابی، نقشی تعیینکننده در تداوم نهضت امام خمینی(ره) ایفا کردند. شهدای مؤتلفه اسلامی نماد نسلی بودند که سیاست را از دیانت جدا نمیدانستند و مبارزه با ظلم را تکلیفی الهی تلقی میکردند.
وی با اشاره به ویژگیهای شهدای حزب مؤتلفه اسلامی گفت: شهید محمد بخارایی جوانی مؤمن، شجاع و انقلابی بود که در اوج اخلاص و فداکاری، مسئولیتی تاریخساز را بر دوش گرفت و در دفاع از عزت ملت ایران جان خویش را نثار کرد. شهید صادق امانی نیز با روحیهای استوار و اندیشهای عمیق، از ارکان فکری و تشکیلاتی مبارزه اسلامی به شمار میرفت. شهیدان مرتضی نیکنژاد و رضا صفارهرندی نیز با مجاهدتی خاموش اما اثرگذار، در مسیر تثبیت جریان مبارزه اسلامی نقشی ماندگار ایفا کردند.
امانی خاطرنشان کرد: بیتردید خون پاک این شهیدان از نخستین جویبارهای زلال نهضتی بود که سرانجام در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید. آنان طلایهداران آفتاب بودند؛ مردانی که پیش از طلوع خورشید انقلاب، روشنی ایمان و بیداری را به جامعه بخشیدند و با شهادت خویش افق آینده این سرزمین را نورباران کردند.
وی افزود: قائد عظیمالشأنمان امام خامنهای رضوانالله تعالی علیه در رسای این شهیدان عزیز فرمودند: «شهدای ۲۶ خرداد مؤتلفه اسلامی مصداق نورالله فی ظلمات الارض بودند.»
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرد: امروز در سالروز شهادت این اسوههای اخلاص و مجاهدت، جامعه اسلامی ایران با افتخار یاد و خاطره آنان را گرامی میدارد و بر این حقیقت تأکید میکند که عزت، استقلال و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون مجاهدتها، ایثارها و خون پاک شهیدانی است که صادقانه در راه خدا ایستادند.
وی در ادامه اظهار داشت: نسل جوان انقلاب امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی سیره، اندیشه و منش این شهیدان بزرگوار است؛ مردانی که ایمان را با عمل، بصیرت را با شجاعت و مبارزه را با اخلاق و اخلاص درآمیختند و الگویی ماندگار برای تاریخ معاصر ایران پدید آوردند.
امانی در پایان گفت: سلام و درود خداوند بر ارواح طیبه شهیدان و راه روشنشان که همواره چراغ هدایت نسلهای آینده خواهد بود.
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