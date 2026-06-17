به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم طلایهداران آفتاب، شصتویکمین سالگرد شهادت شهدای ۲۶ خرداد حزب مؤتلفه اسلامی، شهیدان محمدصادق امانی، محمد بخارایی، رضا صفارهرندی و مرتضی نیکنژاد، با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، هنرمندان و اعضا و مسئولان حزب مؤتلفه اسلامی و خانوادههای معظم شهدا در تالار شهید لاجوردی مؤسسه فرهنگی شهدای مؤتلفه اسلامی با سخنرانی علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
مردم ایران امامشناس، دشمنشناس و گوش به فرمان رهبری هستند
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که از سخنرانان این مراسم بود، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت یاد شهدای صدر اسلام تا شهدای والامقام انقلاب اسلامی، بهویژه شهدای حزب مؤتلفه اسلامی و شهدای جنگ رمضان، اظهار داشت: به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و رهبر شهیدمان درود میفرستم.
وی در سخنان خود با اشاره به وقایع صدر اسلام، شرایط امت اسلامی در دوران امیرالمؤمنین(ع)، امام حسن مجتبی(ع) و امام حسین(ع) را تشریح کرد و گفت: پس از رحلت پیامبر اعظم(ص)، حضرت علی(ع) خانهنشین شدند و پس از ۲۵ سال مردم برای تشکیل حکومت به سراغ ایشان آمدند، اما پس از چهار سال حکومت، آن حضرت به دست شقیترین انسانها به شهادت رسیدند. پس از آن نیز به دلیل همراهی نکردن برخی اصحاب و فرماندهان لشکر با امام حسن مجتبی(ع) و پیمان بستن آنان با معاویه، شرایطی به وجود آمد که آن حضرت ناچار به پذیرش صلح شدند.
عاشورا نتیجه فاصله گرفتن از مسیر حق بود
نیکزاد ادامه داد: در سال ۵۰ هجری امام حسن مجتبی(ع) به شهادت رسیدند و در سال ۶۱ هجری واقعه عاشورا رخ داد. از سال ۱۱ هجری تا ۶۱ هجری بیش از ۵۰ سال نگذشته بود، اما امام حسین(ع) را به عنوان فردی خارج از دین معرفی کرده و به شهادت رساندند؛ در حالی که آن حضرت برای احیای اسلام، امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده بودند.
وی افزود: بیتالمال در اختیار معاویه قرار داشت و در آن دوران حلال خدا حرام و حرام خدا حلال جلوه داده میشد، اما امروز مردم ایران مردمی امامشناس، دشمنشناس، مقاوم، شهیدپرور و گوش به فرمان رهبری هستند و در بزنگاههای مختلف حجت را بر همگان تمام کردهاند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: من مردم امروز ایران را با مردم زمان امام حسین(ع) مقایسه میکنم. سیدالشهدا(ع) در زمان خود خون را بر شمشیر پیروز کرد و به ما آموخت که برای پیروزی باید ایستادگی و فداکاری کرد. همچنین حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) با روشنگری و جهاد تبیین در برابر یزید، موجب ماندگاری پیام عاشورا در تاریخ شدند.
شهدای مؤتلفه اسلامی حافظ استقلال کشور بودند
نیکزاد با قدردانی از ملت ایران گفت: هرچه داریم از این مردم داریم و همه ما مدیون مردم هستیم. یکی از پایههای اصلی پیروزیهای کشور، مردم، رهبری بیبدیل امام شهیدمان، رهبری حکیمانه و حاضر مقام معظم رهبری و همچنین نیروهای مسلح مقتدر کشور هستند.
وی با گرامیداشت یاد شهدای مؤتلفه اسلامی اظهار داشت: امام شهیدمان (ره) درباره شهدای مؤتلفه اسلامی فرمودند «نورالله فی ظلمات الارض». این شهیدان، شهدای عزت ایران هستند. زمانی که قانون کاپیتولاسیون در کشور مطرح شد، حضرت امام خمینی(ره) با آن مخالفت کردند و پس از تبعید ایشان، این فرزندان غیور و انقلابی تصمیم گرفتند در برابر عاملان این خیانت بایستند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: شهدای مؤتلفه اسلامی در حمایت از ولایت، مرجعیت و نهضت امام خمینی(ره)، جان خود را کف دست گرفتند و در راه اسلام تقدیم کردند. اگر این شهدا در برابر قانون کاپیتولاسیون قیام نمیکردند و به مقابله با این جریان نمیپرداختند، شاید ملت ایران برای همیشه با استقلال، آزادی و هویت خود خداحافظی میکرد.
وی ادامه داد: اینکه امام شهیدمان(ره) از این شهیدان با عنوان «نور خدا در تاریکیهای زمین» یاد کردند، به این معنا بود که اگر این حرکت در دل فضای ظلمانی و طاغوتی آن دوران شکل نمیگرفت، تاریکی و استبداد بر کشور حاکم میماند و ملت ایران هرگز طعم استقلال و آزادی را نمیچشید.
یزیدیان زمان هرگز نمیتوانند حسین زمان را تسلیم کنند
نیکزاد با اشاره به دشمنیهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: همان دشمنی که در دوران دفاع مقدس با تمام توان در برابر ملت ایران ایستاد، در جنگ رمضان نیز با همه ظرفیتهای خود وارد میدان شد و حتی اعلام کرد که ایران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد.
وی تأکید کرد: از جانب امام شهیدمان و با الهام از مکتب سیدالشهدا(ع) میگویم که یزیدیان زمان هرگز نمیتوانند حسین زمان را به تسلیم وادار کنند و ملت ایران نیز هیچگاه با یزیدیان زمان بیعت نخواهد کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان هنوز مثلث هویتبخش شیعه یعنی «مهدویت، شهادت و انتظار» را به درستی درک نکردهاند. این مؤلفهها راز ایستادگی ملت ایران است. با درود به روح همه شهدا، بهویژه شهدای مؤتلفه اسلامی، امیدواریم راه این شهیدان همچنان پررهرو باقی بماند و نسلهای آینده نیز از آرمانهای آنان پاسداری کنند.
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