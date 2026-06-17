به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین، گفت: جوهره پیام امام حسین(ع) در توحید ناب الهی و خودداری از تسلیم در برابر هر قدرتی است که با ارزش‌ها و اصول الهی در تعارض قرار دارد.

وی با اشاره به نهضت عاشورا اظهار داشت: واقعه کربلا تجلی مفاهیمی همچون صداقت، اخلاص، عزت، پایداری و پایبندی به موضع حق است و مسیر جهاد، صلح، ولایت‌پذیری و برائت باید بر پایه همین آموزه‌ها و ارزش‌های ایمانی شکل گیرد.

شیخ قاسم همچنین بر ضرورت تقویت همبستگی و همدلی میان مؤمنان و تعمیق روح اخلاص در رفتارها و مواضع تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از درس‌ها و ارزش‌های ماندگار قیام امام حسین(ع) شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در بحرین انتقادهایی نسبت به محدودیت‌ها و اقدامات اعمال‌شده در زمینه برگزاری و احیای شعائر عاشورایی مطرح است و برخی این اقدامات را تلاشی برای محدود کردن جلوه‌های مذهبی مرتبط با این مناسبت می‌دانند.

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