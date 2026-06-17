به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، با صدور حکمی دکتر محسن زنگنه را به عنوان مشاور دبیرکل و رئیس انجمن تجار مسلمان منصوب کرد.
این حکم روز سهشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵، همزمان با نخستین روز ماه محرمالحرام ۱۴۴۸ هجری قمری، در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان و مدیران مجمع جهانی اهلبیت(ع) ابلاغ شد.
آیتالله رمضانی در این مراسم ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، بر ضرورت تقویت همبستگی، همکاری و همافزایی میان ظرفیتهای مختلف جهان اسلام تأکید کرد و اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شکلگیری شبکههای مؤثر همکاری میان نخبگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی جهان اسلام هستیم.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) تشکیل انجمن تجار مسلمان را اقدامی در راستای شناسایی، ارتباط و همافزایی میان تجار، کارآفرینان و نخبگان اقتصادی مسلمان دانست و ابراز امیدواری کرد این انجمن بتواند زمینه توسعه ارتباطات اقتصادی، تبادل تجربیات، اجرای طرحهای مشترک و حمایت از مسلمانان در کشورهای مختلف را فراهم سازد.
بر اساس حکم صادره، تدوین اساسنامه و ساختار انجمن، شناسایی و جذب نخبگان اقتصادی، توسعه شبکه ارتباطی میان تجار و کارآفرینان مسلمان، تقویت ارتباط میان ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی و نیز تدوین برنامههای راهبردی از جمله مهمترین مأموریتهای رئیس انجمن تجار مسلمان خواهد بود.
دکتر محسن زنگنه نیز در این مراسم با قدردانی از حسن اعتماد دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده اقتصادی جهان اسلام تأکید کرد و گفت: ایجاد شبکهای منسجم از فعالان اقتصادی مسلمان میتواند زمینهساز توسعه همکاریها، تبادل تجربیات و توانمندسازی جوامع اسلامی باشد.
گفتنی است انجمن تجار مسلمان با هدف شبکهسازی فعالان اقتصادی، ایجاد همافزایی میان ظرفیتهای تجاری و تولیدی و گسترش همکاریهای اقتصادی در میان جوامع اسلامی راهاندازی شده است.
..........................
پایان پیام
نظر شما