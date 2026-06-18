تورهای ایست و بازرسی همچنان فعال هستند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار حسن حسنزاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ در تشریح تأثیرات گشتهای محلهمحور و ایست و بازرسیها، اظهار داشت: برقراری امنیت شهر تهران رسالت ذاتی بسیج است و ما در این راستا همواره گشتهای اطلاعاتی، عملیاتی و ایستهای بازرسی را در دستور کار داشتهایم.
سردار حسنزاده با اشاره به اوجگیری این فعالیتها در جریان جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، عنوان کرد: دشمنان ما از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی که به اهمیت نقش بسیج در ارتقای امنیت واقف هستند، با هدف ایجاد اختلال، تورهای بازرسی ما را هدف حملات هوایی قرار دادند.
وی افزود: تصور دشمن این بود که با شهادت جمعی از عزیزان ما، توان و حضور بسیج کاهش مییابد؛ اما آنچه رقم خورد، افزایش انگیزه و حضور پررنگتر نیروهای بسیجی بود. قابل توجه است که پس از این وقایع، بسیاری از مردم به ما مراجعه کرده و برای مشارکت در تورهای ایست و بازرسی و سایر فعالیتهای امنیتی، اعلام آمادگی کردند.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) با تأکید بر روحیه شهادتطلبی و اعتقادات معنوی نیروهای بسیجی که برگرفته از مکتب عاشوراست، گفت: هماکنون نیز تورهای ایست و بازرسی با ملاحظات متناسب با شرایط روز در حال فعالیت هستند. علاوه بر این، اقدامات رصد، پایش و گشتهای مستمر ما در ارتفاعات (برای کشف تجهیزات جاسوسی) و تمامی نقاط تهران بدون وقفه ادامه دارد.
سردار حسنزاده در پایان با قدردانی از حضور حماسی و چندماهه مردم در صحنه، خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم که در کنار این مردم مقتدر، امنیت و آرامش را برقرار کنیم تا این وحدت و یکپارچگی، زمینهساز شکست نهایی دشمنان انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت باشد.
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