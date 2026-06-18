خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: داستان حر بن یزید ریاحی از درخشان‌ترین نمونه‌های عاقبت‌به‌خیری در مکتب عاشوراست. نقل شده است هنگامی که او در مسیر کربلا برای رویارویی با امام حسین(ع) حرکت می‌کرد، ندایی غیبی او را به بهشت بشارت داد. حر با شگفتی گفت: «من به جنگ فرزند فاطمه(س) می‌روم، چگونه اهل بهشت خواهم بود؟» اما ادب، بصیرت و بازگشت به‌موقع او به سوی حق، سرانجام نامش را در شمار یاران جاودانه سیدالشهدا(ع) ثبت کرد و نشان داد که دایره لطف و هدایت امام حسین(ع) تا واپسین لحظات زندگی انسان گسترده است.