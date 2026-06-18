اگر به اعتقادات دقت نکنیم، دچار انحراف خواهیم شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد حسینی صبح امروز در محفل روضه ویژه بانوان در حرم بانوی کرامت اظهار داشت: بهترین راه برای آشنایی با اولیای الهی مطالعه کلمات و فرمایشات نورانی اهل بیت(ع) است.

وی افزود: وصیت نامه مکتوب سیدالشهدا(ع) که تحویل محمد حنفیه شده است شامل دو بخش است که بخش اول اعتقادات است؛ چراکه اعتقادات زیر بنای زندگی هر انسان است و حتی کسانی که می‌گویند به هیچ چیزی اعتقاد ندارند خود به‌گونه‌ای یک اعتقاد است و معترف به اعتقاد هستند و حتی کسانی که پوچ‌گرا هستند با همین پوچ‌گرایی زندگی می‌کنند.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: سید الشهدا(ع) با اینکه حجت خدا و امام بر حق هستند؛ اما با این وجود در وصیت‌نامه، اعتقادات خود را بیان می‌کنند که در حقیقت یک درس و الگو برای ما پیروان است.

وی افزود: اگر در اعتقادات دقت نشود دچار انحراف خواهیم شد و اعتقاد صحیح، قائل بودن به ۱۲ امام بعد از رسول خداست در حالی که عده‌ای اصلا امام انتخاب نکردند و عده‌ای به چند امام قائل شدند در حالی که باید قائل و معتقد به ۱۲ امام معصوم(ع) باشیم.

حسینی یادآور شد: سیدالشهدا(ع) در ابتدای بیان اعتقادات به مسئله توحید اشاره می‌کنند، بعد شهادت به رسالت و نبوت رسول خدا(ص) می‌دهند و سپس به مسئله بهشت و جهنم اشاره می کنند و آنها را حقیقت می‌دانند.

وی در ادامه گفت: کسی که اعتقاد به بهشت و جهنم را از دست بدهد دیگر هیچ انگیزه‌ای برای رعایت تقوا و ترک محرمات وجود نخواهد داشت.

استاد حوزه علمیه در ادامه گفت: سیدالشهدا(ع) با اشاره به بهشت و جهنم قصد دارند به ما شیعیان بفهمانند که نتیجه اعمال ما در بهشت و جهنم خلاصه خواهد شد؛ درحالی‌که عده‌ای امروز به جوانان یاد می‌دهند بهشت و جهنمی وجود ندارد و اصل لذت‌گرایی را آموزش می‌دهند و به دنبال آزادی غربی و بی‌بندوباری هستند.

وی با تأکید بر اینکه افراد بی‌نماز اهل جهنم هستند، خاطرنشان کرد: عده ای ترک نماز را معصیت نمی‌دانند و همین که در زندگی دچار مشکل می‌شوند بلافاصله نماز را ترک می‌کنند و از درگاه الهی دور می‌شوند در حالی که دلیل اصلی بروز مشکلات سهل‌انگاری خود شخص و یا اطرافیانش بوده است.

حسینی تأکید کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید بهشتیان از اهل جهنم می‌پرسند دلیل جهنم رفتن شما چیست؟ که اهل جهنم جواب می‌دهند ما نماز نمی‌خواندیم و قیامت را باور نداشتیم.

وی در پایان گفت: واژه جهنم در قرآن کریم مجموعا ۲۴۹ مرتبه با اسامی مختلف تکرار شده است و اسم قیامت نیز بیش از ۱۰۰ بار با اسامی مختلف در قرآن آمده است؛ به همین خاطر وقتی سیدالشهدا(ع) به بهشت و جهنم اشاره می‌کنند در حقیقت در صدد بیان تفسیر آیات قرآن کریم هستند.

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