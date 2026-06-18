مردم ستون خیمه دین هستند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین احمد پناهیان در مجلس عزاداری عصرهای حرم در دهه اول محرم با اشاره به ابعاد مختلف واقعه عاشورا، اظهار داشت: محرم جنبههای مختلفی دارد؛ هم حماسه و زیبایی دارد و هم مصیبت و داغ.
وی ادامه داد: کربلا یک دریاست و یک نوع زندگی در آن تبلور یافته که تعبیر به «حیات طیبه» میشود. خود ماجرای کربلا یک زندگی به تمام معناست تا برسد به آن قله که شهادت است.
وی با اشاره به آیه شریفه «لَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّیٰ یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ»، افزود: دشمن همیشه با شما میجنگد تا شما را از دینتان بازگرداند. این جنگ همیشگی است. ما قبل از این جنگ نیز در جمعهای مختلف به نوجوانان و جوانان میگفتیم که نباید فکر کنند نوبت آنها به جنگ نمیرسد. بالاخره رسید و نسیمی از جنگ را بچههای امروز حس کردند و الحمدلله به توفیق الهی به میدان آمدند.
پناهیان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت جهاد تبیین، خاطرنشان کرد: امام شهید ما بارها بر جهاد تبیین تأکید فرمودند. جهاد تبیین، مقدمه جهاد با سلاح است. اگر تبیین درست انجام نشود، جامعه به جایی میرسد که دشمن گمان میکند با ترور رهبر و فرماندهان میتواند نظام را ساقط کند. اما با وجود همه هزینهها و ترورها، مردم با حضور خود در صحنه، نظام را حفظ کردند و تابآوری از خود نشان دادند.
سخنران حرم مطهر با اشاره به خطبههای امام حسین علیهالسلام قبل از عاشورا، گفت: اباعبدالله الحسین قبل از کربلا، جهاد کبیر را انجام دادند و با تبیین، مردم را آگاه کردند. ایشان در خطبه خود فرمودند که در جامعه باید حدود الهی برقرار شود. قرآن باید حاکم باشد و احکام اسلام جاری شود.
وی با بیان اینکه اگر حاکمیتی با اهداف اسلام مخالف باشد، باید آن را تغییر داد، گفت: امام حسین علیهالسلام برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند؛ اما معروف اصلی، اقامه همه مردم بر احکام اسلام است.
وی در ادامه با اشاره به نقش مردم در نظام اسلامی، گفت: امیرالمؤمنین علیهالسلام فرمودند: «إِنَّمَا عِمَادُ الدِّینِ جَمَاعُ الْمُسْلِمِینَ»؛ ستون خیمه دین، اجتماع مسلمانان است. مردم نقش تعیینکننده دارند. امروز نیز نظام اسلامی با حضور مردم در صحنههای مختلف باقی مانده است. امام شهید ما در چهارده خرداد فرمودند که مردم باید روشنبین باشند و درست ببینند.
..........................
پایان پیام
نظر شما