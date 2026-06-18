به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر اطلاع‌رسانی اسرای فلسطینی امروز از یکی از خشونت‌بارترین عملیات‌های سرکوب در زندان‌های اسرائیل پرده برداشت. عملیاتی که در ۱۳ مه در زندان دامون رخ داد و طی آن زنان اسیر مورد شکنجه شدید جسمی و روحی قرار گرفتند.

دفتر رسانه‌ای اسرای فلسطینی امروز، پنجشنبه، گزارش داد که اداره زندان دامون اسرائیل در ۱۳ مه، یکی از شدیدترین عملیات سرکوب علیه اسیران زن را اجرا کرده که همراه با تجاوزهای جسمی و روانی و تخلفات تحقیرآمیز بوده است.

در بیانیه این دفتر آمده است: یگان‌های سرکوب، اسیران زن را مجبور کردند که در حالی که در غل‌وزنجیر هستند، ساعتها روی زمین دراز بکشند، پیش از آنکه با ضرب و جرح و کشاندن و لگدکوبی مورد حمله قرار گیرند.

همچنین اشاره شد: اسیران زن در مقابل نگهبانان مرد مورد بازرسی تحقیرآمیز قرار گرفته و با خشونت در غل‌وزنجیره بسته شده‌اند، امری که منجر به صدمات و عوارض طولانی‌مدت شده است.

بنا بر این گزارش، این زنان مجبور شدند ساعتها در وضعیت‌های دردناک با غل‌وزنجیر و چشم‌بند باقی بمانند و در معرض الفاظ توهین‌آمیز و کنایه‌های جنسی قرار گرفته‌اند.

بر این اساس، این دفتر از نهادهای حقوق بشری و انسانی بین‌المللی خواستار اقدام فوری برای توقف تخلفات علیه اسرای زن، مجازات مسئولان آن و تأمین حفاظت از آنان شد.

به نوشته المیادین، کلیه نشانه‌ها حاکی از آن است که اسرای زن همواره در معرض شکنجه و تحقیر بوده و در شرایط اسفباری بازداشتند. این اسرا از لحظه دستگیری، هدف ضرب و شتم، توهین، ناسزا و فحش قرار می‌گیرند و اقدامات سخت‌گیرانه علیه آنان پس از ورود به مراکز بازجویی تشدید می‌شود؛ جایی که همه شیوه‌های فشار اعم از روانی و جسمی مانند ضرب و شتم، محرومیت از خواب، نگه داشتن در حالت شوک برای ساعت‌های طولانی، ارعاب و وحشت به کار گرفته می‌شود.

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