به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسات امور اسرای فلسطینی امروز (یکشنبه) از وقوع یک عملیات سرکوبگرانه شدید علیه زندانیان زن فلسطینی در زندان الدامون خبر دادند.
دفتر اطلاعرسانی اسرا در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای رژیم اشغالگر در نیمهشب جمعه (۱۳ ژوئیه) به بخش زنان یورش برده و یکی از اتاقها را با گاز اشکآور پر کردند که این اقدام باعث خفگی تعدادی از زندانیان زن شد.
این دفتر توضیح داد که زندانیان زن مجبور شدند به مدت حدود یک ساعت با دستهای بسته و چشمهای بسته روی شکم دراز بکشند و پس از آن به اتاقهای خود بازگردانده شدند، بدون اینکه هیچ کمک پزشکی یا مراقبتی به آنها ارائه شود، با وجود وخامت وضعیت جسمانیشان.
وی افزود: این عملیات سرکوبگرانه با ضربوشتم، تحقیر و انزوای تعدادی از زندانیان همراه بود. این در حالی است که در بخشهای زندان به دلیل شرایط سخت بازداشت، گرمای شدید و کمبود لوازم بهداشتی، بیماریهای پوستی و حساسیتهای مختلف شیوع یافته است.
بر اساس آمار دفتر اطلاعرسانی اسرا و هیئت امور اسرا و آزادگان تا ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶، ۹۴ زن فلسطینی در زندان الدامون به سر میبرند که در میان آنها دو زن باردار، دو زن مبتلا به سرطان و دو زن زیر سن قانونی وجود دارند و حدود یکسوم آنها با بازداشت اداری مواجه هستند.
مؤسسات اسرا تأکید کردند: زندانیان زن از کمبود غذا و سوءتغذیه و همچنین شیوع بیماریهای پوستی به دلیل رطوبت و تهویه ضعیف رنج میبرند و از وجود دوربینهای نظارتی در اتاقها بهصورت شبانهروزی شکایت دارند که نقض حریم خصوصی آنان محسوب میشود.
وکیل هیئت امور اسرا نیز شهادتهایی از زندانیان زن درباره سرکوب، انتقال اجباری و بازرسیهای تحقیرآمیز نقل کرده است.
همچنین مؤسسات حقوقی شهادتهایی درباره محرومیت از خواب و بستن با غل و زنجیر ثبت کردهاند و آنچه را در زندان الدامون میگذرد، شکنجه سازمانیافته و نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه دانستهاند.
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