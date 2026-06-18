بیانیه مجمع محبان اهل بیت(ع) افغانستان به مناسبت محرم ۱۴۴۸

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع محبان اهل‌بیت(ع) افغانستان به مناسبت فرا رسیدن ماه عزای حسینی بیانیه‌ای صادر کرد و علاوه بر تسلیت این ایام، به جنبه‌هایی از الگو بودن امام حسین(ع) اشاره کرده و عزاداران را به پیروی از آنان توصیه نمود.

متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا ایها الذین امنوا وابتغوا الیه الوسیلة و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون / قرآن کریم

حلول محرم الحرام سال ۱۴۴۸ هجری قمری را گرامی داشته، ایام حزن و اندوه رسول الله (ص) و اهل بیتش را به امام زمان (عج) ارواحنا و ارواح العالمین له الفداء و امت مسلمه تسلیت می گوئیم.

الله(ج) در قرآن کریم می فرماید: «و لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة» در رسول الله (ص) برای شما الگوی نیکو است و رسول الله (ص) می فرماید: «حسین منی و انا من حسین» حسین از من است و من از حسینم، یعنی حسین عین پیامبر و نفس پیامبر است؛ لذا از امام حسین (ع) نیز باید الگوپذیر باشیم، چنانچه امام حسین (ع) می فرماید: «لکم فیَّ اسوة» عمل من برای شما الگو است، بنابراین کوشش کنیم، بیاموزیم که چگونه از امام حسین (ع) الگو گیری و پیروی کنیم.

برگزاری مجالس عزاداری و مراسم عاشورای حسینی فرصت مناسبی است که در شناخت الگوهایی از نهضت عاشورا تمرکز کنیم و بیاموزیم که از کدام الگوها پیروی داشته باشیم:

الف - الگوها مرتبط به اهداف قیام امام حسین (ع):

۱. انجام عمل برای خداوند و دفاع از دین اسلام و ارزشهای معنوی که از جانب خالق بشر برای هدایت انسان‌ها در قرآن کریم نازل شده است.

۲. تلاش برای ایجاد اصلاح در جامعه و مبارزه با مفاسد اجتماعی و اخلاقی.

۳. امر به معروف و نهی از منکر و برای انجام این فریضه الهی شناخت دقیق معروفات و منکرات از سخنرانی های وعاظ، خطباء و گویندگان.

۴. مهمتر از همه معرفی چهره‌ی رهبری شایسته برای جامعه اسلامی و حمایت از آن؛ چنانچه منکر انحراف رهبری در جامعه اسلامی باشد و به رهبری فاسدی مثل یزید دین با خطر نابودی مواجه شود، مبارزه با آن اهمیت بیشتری پیدا کرده و در صورتیکه لازم باشد برای نجات اسلام باید به استقبال شهادت رفت.

۵. آزادی و آزادگی، موهبت الهی است، چنانچه آزادی فردی از سوی شخص ظالم یا حکومت ظالم مورد تهدید قرار گیرد باید در مقابل ستمگر مقاومت نموده و مبارزه جدی و بی امان انجام داد.

۶. ذلت پذیری و کرنش در برابر آنانی که مردم را به استضعاف و ذلت پذیری وادار می نمایند از خصلت های رذیله است و تسلیم ذلت نشدن از خصلت‌های طیبه است و اشخاص با غیرت دینی و با شهامت باید در برابر عوامل استکبار مقاومت تسلیم ناپذیر و سرسختانه انجام دهند.

ب - جستجوی وسیله های تقرب به الله(ج):

۱. قرآن کریم می فرماید :«وابتغوا الیه الوسیلة» وسیله و شفیع قرار دادن اولیاء الله یکی از راههای تقرب به الله (ج) می باشد. چنانچه بعد از رحلت رسول الله (ص) صحابه بر سر قبر آن حضرت رفته می خواستند وسیله ای برای حل مشکلات و بر آوردن حاجات‌شان شود.

۲. از وسایل تقرب به الله (ج) یکی انجام واجبات به خصوص نماز است که از آن به «عمود الدین» تعبیر شده است؛ چنانچه امام حسین (ع) در ظهر روز عاشورا در شرایط جنگی و در حالیکه تیرها، مسلسل از جانب دشمن می‌آمدند امام به نماز ایستاد و با یارانش نماز ظهر را در اول وقت ادا کردند و این پیام را دادند که نماز، آن‌هم در اول وقت، جزء اصلی فرهنگ عاشورا است.

۳. انجام مستحبات مانند نذورات و خیرات و اطعام فقرا برای خداوند و اهدای ثواب آن به روح امام حسین (ع)، یکی دیگر از شهدا و یا تمامی شهدای کربلا.

ج - یکی از آموزه های عاشورا می تواند این باشد که در راه دفاع از دین و کیان اسلام نه تنها از جان، که از مال و اهل و عیال هم باید گذشت و همه را در راه رضای ذات اقدس حق تعالی قربانی کرد. چنانچه امام حسین (ع) در مناجاتش در لحظات حساس چنین دعا می‌کند:

الهی! «ترکت الخلق طرا فی هوا کا / وایتمت العیال لکی ارا کا»

ه‍ - اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و به تعبیر دیگر «جهاد تبیین» از نکات اساسی قیام عاشورا برای ماندگاری و جاودانگی آن است. امام حسین (ع ) قبل از آنکه از مدینه خارج شود، روشن گری را آغاز کرد. از معرفی چهره فساد آلود یزید و پاکی و طهارت خودش که هرگز با یزید «معلن بالفساد» بیعت نخواهد کرد، نوشتن وصیت نامه جامع و بیان اهدافش در آن، سپس عزیمت جانب مکه و حضور در اجتماعات و سخنرانی، روشن گری در میان حاجی ها که از سراسر بلاد اسلامی آمده بودند، نوشتن نامه به سراسر بلاد اسلامی و اعلام قیام و دعوت به همکاری، تبدیل حج تمتع به عمره مفرده و حرکت از مکه جانب کوفه و سرانجام همراه بردن اهل و عیال برای اطلاع رسانی بعد از شهادت وی و یارانش.

مجمع محبان اهل بیت علیهم السلام این واقعه مهم بی بدیل تاریخی را گرامی داشته ضمن عرض تسلیت به مناسبت این مصیبت عظمی به امت مسلمه، از همه مسلمانان عالم و آزادگان جهان می خواهد با قیام عاشورا همراه شده و با آموختن دقیق الگوهای عاشورایی به معنی واقعی کلمه حسینی شوند.

محرم الحرام ۱۴۴۸

سید حسین عالمی بلخی

رئیس مجمع محبان اهل بیت(ع)

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