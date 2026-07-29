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وزیر سابق کشور چاد: امام خامنه‌ای عمر خود را وقف وحدت امت اسلامی و مقابله با استکبار کرد

۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۳
کد مطلب: 1846624
وزیر سابق کشور چاد: امام خامنه‌ای عمر خود را وقف وحدت امت اسلامی و مقابله با استکبار کرد

مفتی ابوالانوار جرمه، مفتی و وزیر سابق کشور جمهوری چاد، با تسلیت شهادت امام علی خامنه‌ای، دو محور اصلی کارنامه ایشان را تلاش برای تحقق وحدت امت اسلامی و ایستادگی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و مراسم تشییع پیکر ایشان را نماد انسجام جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مفتی ابوالانوار جرمه، مفتی و وزیر سابق کشور جمهوری چاد، در پیامی ضمن تسلیت شهادت امام علی خامنه‌ای به ملت ایران و نیروهای مقاومت، اظهار داشت که این رهبر بزرگوار تمام عمر خود را وقف دو هدف اساسی کرد؛ نخست، تلاش خالصانه و خستگی‌ناپذیر برای تحقق وحدت امت اسلامی، با وجود همه فشارها، چالش‌ها و خیانت‌هایی که از سوی جریان‌های سازشکار متحمل شد و دوم، ایستادگی در برابر آنچه وی «جبهه استکبار» شامل آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل خواند.

وی همچنین مراسم تشییع پیکر امام خامنه‌ای را که به گفته او مورد توجه جهانیان قرار گرفت، نشانه‌ای از وحدت جمهوری اسلامی ایران، انسجام جبهه مقاومت و استحکام رهبری آن دانست و افزود که مسلمانان در سراسر جهان با اقامه نماز و ابراز همدردی، در سوگ این شخصیت برجسته اسلامی شریک شدند. جرمه در پایان با اشاره به جایگاه معنوی شهید، عبارت «هکذا هم أحفاد الحسین» را یادآور شد و از ایشان به‌عنوان ادامه‌دهنده راه و مکتب عاشورا یاد کرد.

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