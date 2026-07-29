گوترش : جامعه جهانی باید از سوریه حمایت کند؛ تجاوزات اسرائیل قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پایان سفر سه‌روزه خود به دمشق اعلام کرد سوریه برای بازسازی، حمایت از آوارگان و عبور از پیامدهای سال‌ها جنگ، به پشتیبانی گسترده سازمان ملل و جامعه جهانی نیاز دارد.

وی با اشاره به دیدارهای خود با «احمد الشرع» رئیس‌جمهور سوریه، «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه و دیگر مقامات این کشور، این گفت‌وگوها را مثبت ارزیابی کرد و بر لزوم رفع بخشی از تحریم‌ها و ارائه کمک‌های مالی مؤثر به دولت سوریه تأکید کرد.

گوترش همچنین با اشاره به کاهش شمار آوارگان داخلی و بازگشت تدریجی بخشی از آنان به مناطق خود، ابراز امیدواری کرد روند ثبات و بازسازی سوریه ادامه یابد.

وی در عین حال، تعیین تکلیف سرنوشت هزاران مفقودشده سال‌های گذشته را از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سوریه دانست و از جامعه جهانی خواست از تلاش‌ها برای حمایت از قربانیان و بازماندگان پشتیبانی کند.

دبیرکل سازمان ملل در بخش دیگری از سخنان خود، بلندی‌های جولان را بخشی از خاک سوریه خواند و با انتقاد از اقدامات رژیم صهیونیستی، نقض توافق جداسازی نیروها را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.

وی از تل‌آویو خواست به حاکمیت سوریه احترام بگذارد و به این تجاوزات پایان دهد و اعلام کرد گزارشی درباره این موارد را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد.

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