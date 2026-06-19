به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) امروز جمعه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ در مراسم عزاداری صبح چهارمین روز ماه محرم در رشت، با تأکید بر فراز «اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد»، این دعا را اعلام موضعی روشن برای انتخاب سبک زندگی مؤمنانه دانست و گفت: انسان برای رسیدن به کمال و سعادت، راهی جز پیمودن مسیر پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) ندارد.
وی با اشاره به فراز پایانی زیارت عاشورا اظهار کرد: در این فراز، انسان از خداوند میخواهد که حیات و مماتش در مسیر پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) قرار گیرد. این دعا در حقیقت اعلام موضع و تعیین تکلیف انسان در انتخاب مسیر زندگی است؛ مسیری که بهترین و صالحترین بندگان خدا آن را پیمودهاند.
آیتالله رمضانی افزود: همه دانشهای اسلامی از جمله فقه، فلسفه و عرفان، اگر بخواهند انسان را به حقیقت برسانند، باید در مسیر قرآن و اهلبیت(ع) حرکت کنند. همانگونه که ملاصدرا نیز تأکید میکند فلسفهای که منطبق با قرآن و اهلبیت(ع) نباشد، راهگشا نخواهد بود.
نگاه قرآن به حیات؛ انسان برای ابدیت آفریده شده است
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مفهوم حیات در قرآن با نگاه رایج مادی تفاوت دارد، تصریح کرد: آنچه ما به عنوان زندگی و مرگ میشناسیم، تنها بخشی از حیات مادی انسان است؛ در حالی که انسان برای ابدیت آفریده شده و مرگ در حقیقت پایان زندگی او نیست.
وی ادامه داد: خداوند امکانات عظیمی در اختیار انسان قرار داده است، اما بسیاری از انسانها هنوز ظرفیتها و داشتههای واقعی خود را نشناختهاند. شناخت ابعاد وجودی انسان، افقهای گستردهای را پیش روی او میگشاید و جایگاه والای او در نظام آفرینش را آشکار میکند.
آیتالله رمضانی با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: خداوند انسان را رها نکرده و در تمام مراحل زندگی او حضور دارد. هیچ صحنهای از زندگی انسان نیست که خداوند در آن حاضر نباشد، اما بسیاری از افراد از این حقیقت غافل هستند.
وی افزود: اهلبیت(ع) در معرفی انسان، تصویری جامع و کامل از او ارائه میکنند و با بهرهگیری از نشانههای آفرینش، جایگاه حقیقی انسان را به او میشناسانند.
تفاوت نگاه اسلام و غرب به انسان
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با نقد نگاه مادیگرایانه غرب به انسان اظهار داشت: بخش عمده مکاتب غربی، انسان را صرفاً از منظر ظاهری و مادی مورد توجه قرار دادهاند و از حقیقت وجودی او غفلت کردهاند.
وی تصریح کرد: حتی در اسناد حقوق بشری نیز عمدتاً به حقوق مادی و شهروندی انسان پرداخته شده است، اما جایگاه معنوی و الهی انسان مورد توجه قرار نگرفته است؛ در حالی که آموزههای اهلبیت(ع)، انسان را موجودی برخوردار از فطرت الهی و ظرفیتهای بینهایت معرفی میکنند.
فلسفه بعثت انبیا؛ احیای فطرت و شکوفایی عقل
آیتالله رمضانی با استناد به خطبه نخست نهجالبلاغه گفت: خداوند برای هدایت انسان، علاوه بر عقل، پیامبران و امامان را نیز فرستاد تا انسان را از غفلت نجات دهند، نعمتهای فراموششده را به یاد او آورند و ظرفیتهای پنهان عقل را شکوفا کنند.
وی افزود: قرآن «ذکر» و پیامبران «مذکر» هستند؛ یعنی آمدهاند تا آنچه انسان در فطرت خود دارد اما فراموش کرده است، به او یادآوری کنند.
انسان حقیقی با عالم معنا مأنوس است
وی با تأکید بر اینکه انسان باید به معنای واقعی کلمه «انسان» شود، اظهار داشت: انسان حقیقی کسی است که با حقیقت و عالم معنا انس دارد. هرجا توحش، ظلم و درندهخویی دیده شود، آنجا از حقیقت انسانیت فاصله گرفتهاند.
آیتالله رمضانی با اشاره به بیانات امیرالمؤمنین(ع) در نهجالبلاغه خاطرنشان کرد: برخی افراد از نظر ظاهری زندهاند، اما در حقیقت مردهاند؛ زیرا از معروف فاصله گرفته و در مسیر منکر حرکت میکنند.
استکبار محصول شهوت و غضب مهارنشده است
وی با تبیین نقش قوای شهوت و غضب در شکلگیری نظامهای سلطهگر گفت: هنگامی که شهوت و غضب در سطح فردی یا حکومتی مهار نشود، به استکبار، ظلم و سلطهطلبی میانجامد.
آیتالله رمضانی افزود: قدرتهای استکباری میکوشند ثروت ملتها را در اختیار بگیرند و با زور و تهدید بر دیگران سلطه یابند. مقابله با این وضعیت نیازمند هدایت الهی و رهبری معنوی است.
نهضت عاشورا؛ تجلی حیات حقیقی انسان
وی با اشاره به قیام امام حسین(ع) گفت: عاشورا نشان داد که حیات حقیقی انسان در دفاع از حقیقت معنا پیدا میکند. اگر نگاه ما صرفاً مادی باشد، ایثار و فداکاری امام حسین(ع) و یارانش قابل تبیین نخواهد بود.
آیتالله رمضانی افزود: سیدالشهدا(ع) عزیزترین یاران و خاندان خود را در راه احیای حقیقت تقدیم کرد و این نشان میدهد که ارزشهای الهی از جان و مال انسان بالاتر است.
«جون»؛ نماد کرامت انسانی در مکتب حسینی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ماجرای «جون»، غلام آزادشده ابوذر، اشاره کرد و گفت: هنگامی که امام حسین(ع) در روز عاشورا به او اجازه بازگشت داد، جون با وفاداری اعلام کرد که در روزهای سختی، اهلبیت(ع) را رها نخواهد کرد.
آیتالله رمضانی افزود: جون از امام خواست تا به برکت همراهی با خاندان پیامبر(ص)، جایگاه و منزلت حقیقی پیدا کند و سرانجام نیز در راه امام حسین(ع) به شهادت رسید.
وی تصریح کرد: این ماجرا نشان میدهد که مکتب اهلبیت(ع) انسانها را بر اساس رنگ، نژاد و جایگاه ظاهری ارزیابی نمیکند، بلکه معیار ارزش را ایمان، معرفت و وفاداری به حقیقت میداند.
آیتالله رمضانی در پایان تأکید کرد: زیارت عاشورا و مکتب امام حسین(ع)، مدرسهای برای شناخت حقیقت انسان و حیات واقعی اوست و انسان تنها در سایه پیروی از قرآن و اهلبیت(ع) میتواند به جایگاه حقیقی خود دست یابد.
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