شکست آمریکا و صهیونیسم در برابر ایران «فتح مبین» بود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ابنا با اشاره به تحولات اخیر، پیروزی ایران اسلامی را در جنگ تحمیلی آمریکا، استکبار و رژیم صهیونیستی تبریک گفت.

وی اظهار داشت: رئیس‌جمهور آمریکا با هدف براندازی اسلام، نابودی ایران و تحقق خیالاتی همچون بازگرداندن کشور به عصر حجر، این جنگ را با همراهی صهیونیست‌ها و سایر همدستان خود آغاز کرد، اما به حمدالله در سایه عنایات پروردگار متعال، مقاومت جانانه نیروهای مسلح، حضور گسترده و آگاهانه ملت بزرگ ایران، فعالیت مؤثر دستگاه دیپلماسی و تلفیق و اتحاد میان میدان، خیابان و دیپلماسی، این توطئه با شکست مواجه شد.

بادامچیان افزود: این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که آثار آن در سرنوشت منطقه، جهان و تحولات آینده بین‌المللی بسیار مؤثر خواهد بود و همین عوامل موجب شد رئیس‌جمهور آمریکا ناچار به امضای این توافق شود؛ توافقی که در عرصه بین‌المللی رخدادی مهم و تعیین‌کننده به شمار می‌آید.

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی همچنین تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی را عامل مهم این موفقیت دانست و گفت: تدبیر هوشمندانه، جامع‌الاطراف و مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، نشان‌دهنده هدایت و عنایات الهی است؛ همان‌گونه که این عنایات شامل حال نائب برحق امام زمان(عج)، امام شهیدمان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود، امروز نیز بر رهبر معظم انقلاب جاری است. پیام اخیر معظم‌له، پیامی جامع، پخته و مبتنی بر رعایت همه جوانب اداره جامعه‌ای با سلایق و افکار گوناگون است.

وی با اشاره به مقاومت کشور در ماه‌های اخیر تصریح کرد: کشورمان پس از بیش از یکصد روز مقاومت و ایستادگی، همچنان مقتدر و استوار در مسیر خود حرکت می‌کند. اکنون زمان آن نیست که پس از این مرحله و در شرایطی که رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی مسیر کشور را مشخص کرده‌اند، برخی به دنبال بهره‌برداری‌های جناحی و جریانی باشند.

بادامچیان تأکید کرد: ما باید وحدت، اتحاد و هماهنگی ملی را حفظ کرده و همگی به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی لبیک بگوییم. پس از این فتح مبین، همان‌گونه که خداوند متعال در قرآن کریم پس از بیان پیروزی، وظایفی را متوجه مؤمنان می‌سازد، ما نیز باید با نهایت هماهنگی و همدلی به انجام وظایف خود بپردازیم.

وی ضمن قدردانی از همه کسانی که در این مسیر نقش‌آفرینی کردند، خاطرنشان کرد: همچنان باید با هوشیاری، هوشمندی و آمادگی کامل در صحنه حضور داشته باشیم؛ چراکه هیچ اعتمادی به دشمن وجود ندارد. تاریخ نشان داده است که برخی ملت‌ها پس از پیروزی دچار غفلت شدند و آسیب دیدند. از این‌رو باید بیدار، هوشیار و استوار بمانیم و از غافلان و زیان‌دیدگان نباشیم.

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در پایان گفت: همه باید دست در دست یکدیگر، به‌ویژه برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، تلاش کنیم و این پیروزی را به فرصتی برای پیشرفت و آبادانی کشور تبدیل سازیم.

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