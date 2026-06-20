راه اندازی ۹ کارگروه در ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید جامعه الزهرا(س)

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با ریاست جناب آقای مهندس حسین حدادی فام و حضور جمعی از اعضای ستاد برگزار شد.

در این جلسه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین تهرانی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین بنکدار، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباسی، جناب آقای قاضوی، جناب آقای پیلتن، سرکار خانم حسین زاده و سرکار خانم حیدری حضور داشتند.

آقای حدادی فام ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در این جلسه به راه‌اندازی ۹ کارگروه در این ستاد از جمله اسکان، پشتیبانی، رسانه و روابط عمومی، ارتباطات و تعاملات، صیانت و امنیت، خیرین، مالی، طلاب و مدعوین ایرانی و بین الملل و انتصاب رؤسای این کارگروه‌ها اشاره کرد و به تبیین شرح وظایف هر یک از کارگروه‌ها پرداخت.

در این جلسه، وضعیت اسکان، ظرفیت پذیرش میهمانان در ایام مراسم تشییع امام شهید، استفاده از ظرفیت‌های مجموعه در خدمت‌رسانی بهتر و غیره مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم هم‌افزایی همه بخش‌ها و امکانات جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در این ایام تأکید شد.

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