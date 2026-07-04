https://fa.abna24.com/xkCrc۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۴ کد مطلب 1835353 اخبار جهان اخبار آفریقا صفحه اصلی اخبار جهان اخبار آفریقا برگزاری مراسم تشییع نمادین رهبر شهید امت در نیجریه + ویدیو و تصاویر ۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۴ کد مطلب: 1835353 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـجاماندگان مراسم تشییع مطهر رهبر شهید امت در نیجریه، با برگزاری تشییعی نمادین دین خود را به رهبر شهید مسلمانان جهان ادا کردند. دریافت 4 MB .............. پایان پیام برچسبها رهبر شهید ایران آیت الله خامنه ای تشییع نمادین رهبر شهید شیعیان نیجریه مراسم وداع با رهبر شهید مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اخبار مرتبط نشست ویژه «میراث راهبردی و تمدنی رهبر شهید امت» در خبرگزاری ابنا برگزار میشود + پوستر ویدیو | مداحی نریمان پناهی در مراسم وداع؛ من اصلا اومدم برات شهید بشم... فراخوان مشارکت در خدمترسانی به زائران و میهمانان مراسم تشییع امام شهید راه اندازی ۹ کارگروه در ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید جامعه الزهرا(س) موسیقی وداع با «رهبر شهید» ساخته شد رسانه صهیونیستی: تشییع میلیونی پیکر رهبر ایران، نمایش قدرت ایران است جامعهالزهرا(س) مهیای میزبانی از میهمانان مراسم تشییع رهبر شهید سفر هیئتی از پاکستان به ایران برای حضور در تشییع رهبر شهید انقلاب ویدیو | برای میزبانی زائرانت آمادهایم تشییع رهبر شهید انقلاب، تجدید بیعت ملت ایران با ولایت است
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