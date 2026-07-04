برگزاری مراسم تشییع نمادین رهبر شهید امت در نیجریه + ویدیو و تصاویر

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به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـجاماندگان مراسم تشییع مطهر رهبر شهید امت در نیجریه، با برگزاری تشییعی نمادین دین خود را به رهبر شهید مسلمانان جهان ادا کردند.