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برگزاری مراسم تشییع نمادین رهبر شهید امت در نیجریه + ویدیو و تصاویر

۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۴
کد مطلب: 1835353
برگزاری مراسم تشییع نمادین رهبر شهید امت در نیجریه + ویدیو و تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـجاماندگان مراسم تشییع مطهر رهبر شهید امت در نیجریه، با برگزاری تشییعی نمادین دین خود را به رهبر شهید مسلمانان جهان ادا کردند.

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برگزاری مراسم تشییع نمادین رهبر شهید امت در نیجریه + ویدیو و تصاویر

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