نتانیاهو به آمریکا وعده سقوط ایران را داده بود/ اسرائیل در مدیریت جنگ شکست خورد و اعتماد واشنگتن را از دست داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، در سخنرانی خود در پارلمان این رژیم (کنست) گفت که بنیامین نتانیاهو برای کشاندن آمریکاییها به جنگ، وعده سقوط جمهوری اسلامی ایران را داده بود.
لاپید گفت: مانند اکثر اسرائیلیها، من از جنگ علیه ایران حمایت کردم اما حمایت از نحوه مدیریت آن، غیرممکن است.
نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی با محکوم کردن عملکرد نخستوزیر این رژیم در جنگ با ایران و تنشهای اخیر با آمریکا گفت: نتانیاهو به ما وعده یک پیروزی تاریخی داد.
وی ادامه داد: در عوض، ما با آمریکاییها دچار بحران شدیم، تنگه هرمز به روی ایران باز شد، پول به سمت سپاه پاسداران سرازیر شد، موشکهای بالستیک به سمت اسرائیل نشانه گرفته شد، حزبالله هنوز بخشی از معادله مانده است.
لاپید باز هم در دفاع از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران موضع گرفت اما مدعی شد: نتانیاهو حتی در سادهترین وظیفه دیپلماسی که تأکید بر اینکه (اسرائیل به عنوان) یک دموکراسی از خود در برابر یک دیکتاتوری اسلامی خشن، رادیکال و یهودستیز که سازمانهای تروریستی را در سراسر خاورمیانه مسلح میکند، دفاع میکند، شکست خورد.
رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، در سخنرانی امروز خود به نقش مستقیم نخستوزیر کنونی در ورود آمریکا به جنگ علیه ایران اذعان کرد.
لاپید تصریح کرد: چطور نتوانستید حتی این جنگ را برای جهان توضیح دهید؟ نتانیاهو سناریویی را به آمریکاییها فروخت که در آن رژیم (ایران) سقوط خواهد کرد.
وی افزود: او آنها را با خطرات مواجه نکرد: نه تأثیر بر بازارهای انرژی، نه مسئله (تنگه) هرمز، نه لبنان، و مهمتر از همه، نه این واقعیت که او واقعاً نمیدانست چگونه رژیم (ایران) را سرنگون کند و وقتی آن سناریو محقق نشد، اعتماد آنها (آمریکاییها) را در بحبوحه جنگ از دست داد.
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