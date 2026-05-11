اعتراف نتانیاهو به شکست محاسباتی در برابر ایران

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با شبکه آمریکایی CBS اذعان کرد که برنامه‌ریزان نظامی رژیم صهیونیستی، پیش از آغاز جنگ، توان واقعی ایران برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز را دست‌کم گرفته بودند. وی گفت که پس از شروع درگیری‌ها، تازه مشخص شد بستن این گذرگاه راهبردی چه پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی و بازار انرژی خواهد داشت.

شکست اطلاعاتی تل‌آویو در برابر قدرت بازدارندگی ایران

در حالی که مقام‌های آمریکایی و صهیونیست طی هفته‌های گذشته بارها مدعی «تضعیف کامل» توان نظامی ایران شده بودند، تحولات میدانی نشان داد تهران همچنان قدرت کنترل یکی از حیاتی‌ترین آبراه‌های جهان را در اختیار دارد.

تنگه هرمز که بیش از ۲۰ درصد نفت کل جهان از آن عبور می‌کند، پس از تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به کانون بحران جهانی انرژی تبدیل شد. افزایش شدید قیمت سوخت و تشدید تورم در آمریکا و اروپا، بخشی از پیامدهای مستقیم این وضعیت عنوان شده است؛ موضوعی که بار دیگر آسیب‌پذیری اقتصاد غرب در برابر تحولات منطقه غرب آسیا را آشکار کرد.

نگرانی تل‌آویو از سقوط حمایت مردمی آمریکا

نتانیاهو در بخش دیگری از این مصاحبه اعلام کرد قصد دارد طی یک دهه آینده کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی را به صفر برساند. رژیم اشغالگر اکنون سالانه حدود ۳.۸ میلیارد دلار کمک نظامی از واشنگتن دریافت می‌کند؛ رقمی که ستون اصلی ماشین جنگی تل‌آویو به شمار می‌رود.

اظهارات نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در حالی مطرح می‌شود که افکار عمومی آمریکا بیش از هر زمان دیگری علیه سیاست‌های تل‌آویو موضع گرفته است. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد اکثریت آمریکایی‌ها دیدگاهی منفی نسبت به رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو دارند؛ مسئله‌ای که عمدتاً به‌دلیل جنایات گسترده این رژیم در غزه، کشتار غیرنظامیان و ادامه محاصره و تخریب زیرساخت‌های فلسطینیان ارزیابی می‌شود.

خواب تکراری برای ایران

نتانیاهو همچنین بار دیگر از ایده شکست‌خورده «تغییر نظام» در ایران سخن گفت و مدعی شد تضعیف جمهوری اسلامی می‌تواند به پایان گروه‌های مقاومت در منطقه منجر شود.

تحلیلگران معتقدند تکرار ادبیات «تغییر نظام» بیانگر بن‌بست راهبردی و ناکامی تل‌آویو در تحقق اهداف خود است.

تلاش برای نمایش استقلال؛ واقعیتِ وابستگی عمیق

اگرچه نتانیاهو تلاش کرد سخنان خود را در قالب «استقلال مالی» رژیم صهیونیستی از آمریکا مطرح کند، اما بسیاری از ناظران تأکید دارند که بدون حمایت‌های تسلیحاتی، اطلاعاتی و سیاسی واشنگتن، تل‌آویو توان ادامه جنگ‌های فرسایشی در غزه، کرانه باختری، لبنان و مقابله با ایران را نخواهد داشت.

کارشناسان همچنین معتقدند اظهارات اخیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تلاشی برای مدیریت بحران مشروعیت داخلی و کاهش فشارهای فزاینده در آمریکا و اروپا علیه حمایت بی‌قیدوشرط از تل‌آویو است؛ حمایتی که در پی افزایش اتهام‌های بین‌المللی درباره ارتکاب نسل‌کشی و جنایت جنگی علیه فلسطینیان، بیش از گذشته زیر سؤال رفته است.

...........

پایان پیام