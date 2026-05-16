به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی به احزاب حریدی هشدار داد که برگزاری انتخابات زودهنگام در سپتامبر میتواند به شکست ائتلاف حاکم منجر شود.
این رسانه عبری در ادامه گزارش داد، نتانیاهو بر این باور است که برگزاری انتخابات زودهنگام ممکن است به شکست ائتلاف حاکم منجر شود.
به نوشته روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت»، ائتلاف حاکم نگران شکست در انتخابات است، چراکه این ائتلاف در ۱۳ مه لایحهای برای انحلال پارلمان ارائه کرد تا مانع از پیشروی اپوزیسیون شود که ۲ لایحه مشابه ارائه کرده بود.
همچنین شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرد که نتانیاهو به روسای احزاب حریدی اعتراف کرده که این رژیم هنوز نتوانسته به اهداف خود در ایران دست یابد.
نتانیاهو همچنین اعلام کرد که در حال حاضر نمیتواند یک کمپین انتخاباتی راهاندازی کند.
به گزارش این رسانه عبری، در صورتی که تحول امنیتی جدیدی رخ ندهد که فضای سیاسی را مختل کرده و مانع برگزاری انتخابات زودهنگام شود، کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) چهارشنبه لایحه انحلال خود را به رای میگذارد.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی همچنین تاکید کرد که سناریوی به تعویق افتادن انحلال کنست به دلیل تحولات امنیتی، با وجود اکثریت حامی این طرح در آن زمان، پیش از این نیز اتفاق افتاده است.
«آویگدور لیبرمن» رئیس حزب راست مخالف «اسرائیل بیتنا» در اظهاراتی مطبوعاتی نسبت به احتمال اقدام نظامی نتانیاهو در راستای اهداف انتخاباتی در این مقطع زمانی که صحبتها درباره انحلال کنست و برگزاری انتخابات زودهنگام بالا گرفته است، هشدار داد.
همزمان با این اظهارات لیبرمن، رژیم صهیونیستی هر روز توافقهای آتشبس را در نوار غزه و جنوب لبنان نقض میکند و همچنان بخشهایی از این مناطق را در اشغال دارد و همزمان نیز اظهارات تحریکآمیز مسوولان آن علیه ایران، لبنان و غزه ادامه دارند.
مرکز رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی چهارشنبه اعلام کرد که «اوفیر کاتس» رئیس ائتلاف از حزب لیکود، لایحهای را برای انحلال بیست و پنجمین کنست با مشارکت تمامی رهبران احزاب ائتلاف حاکم ارائه کرد.
طبق متن این لایحه، در چارچوب تلاشها برای تنظیم سازوکار انحلال پارلمان و تعیین جدول زمانی آن، تاریخ انتخابات زودهنگام در جریان مذاکرات «کمیته کنست» تعیین خواهد شد.
بر اساس گزارش تلویزیون رژیم صهیونیستی، سه تاریخ پیشنهادی برای انتخابات زودهنگام وجود دارد که عبارت هستند از یکم سپتامبر یا ۱۵ سپتامبر و یا همان تاریخ اصلی انتخابات سراسری یعنی ۲۷ اکتبر.
این تحولات در حالی رخ داده که بحران فزایندهای در داخل ائتلاف بر سر لایحهای برای معافیت دانشجویان مدارس دینی حریدیها از خدمت سربازی وجود دارد.
به گزارش سایت خبری عبری «واللا»، نتانیاهو روز سهشنبه به اعضای کنست از احزاب حریدی اطلاع داد که به دلیل نداشتن اکثریت کافی در پارلمان، در تصویب لایحه معافیت با مشکل مواجه هستند.
این امر خشم احزاب حریدی را به همراه داشت و آنها تهدید کردند اگر این لایحه تصویب نشود، از لایحه انحلال کنست و برگزاری انتخابات زودهنگام حمایت میکنند.
در مقابل، اپوزیسیون نیز خواستار انحلال پارلمان شدند، چراکه حزب «یش عتید» به رهبری «یائیر لاپید» و حزب «دموکراتها» به رهبری «یائیر گولان» ۲ لایحه برای انحلال کنست ارائه کردند تا برای هفته آینده به رای گذاشته شوند.
تحلیلگران بر این باور هستند که موضع احزاب حریدی عاملی تعیینکننده در برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود، چراکه آرای آنها ممکن است کفه ترازو را به نفع یکی از ۲ لایحه سنگین کند و در نتیجه نتانیاهو را با یک چالش سیاسی واقعی برای حفظ کابینه خود و جلوگیری از فروپاشی آن به دست مخالفان مواجه سازد.
احزاب اپوزیسیون مدتها است خواستار انتخابات زودهنگام هستند اما نتانیاهو که از سال ۲۰۲۴ به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه باید در دادگاه کیفری بینالمللی حاضر شود، همواره با آن مخالفت میکند.
