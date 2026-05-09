تلاش اسرائیل برای آغاز دوباره جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع صهیونیستی فاش کرده‌اند تل‌آویو با وجود نگرانی از نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا، با ارسال پیام‌های مستقیم به واشنگتن در تلاش است آمریکا را به بازگشت به جنگ علیه ایران ترغیب کند؛ اما ترامپ خواهان کاهش تنش است.

طبق نقل شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، پس از وقایع اخیر و تبادل آتش در تنگه هرمز، رژیم صهیونیستی در آماده‌باش کامل قرار گرفته و هم‌زمان فشارهای سیاسی خود بر آمریکا را برای بازگشت به جنگ علیه ایران افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، تل‌آویو نگران است توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن «به زیان اسرائیل» باشد و به همین دلیل در روزهای گذشته پیام‌های متعددی به دولت آمریکا ارسال کرده است.

همچنین روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داده که اکثریت تشکیلات امنیتی اسرائیل خواهان تداوم محاصره دریایی ایران هستند و معتقدند هرگونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن «به زیان اسرائیل» خواهد بود. این نارضایتی به‌طور رسمی به آمریکایی‌ها منتقل شده است.

شبکه ۱۲ در ادامه عنوان کرده است: مقامات اسرائیلی تلاش می‌کنند اینگونه به طرف آمریکایی القا کنند که هرگونه بازگشت به جنگ باید شامل آسیب به زیرساخت‌ها باشد و اینگونه ایران را تحت فشار قرار دهند. همچنین یکی از مقامات اسرائیلی در گفت‌وگو با این شبکه تصریح کرده است که اگر آمریکا و اسرائیل توان فروپاشی نظام جمهوری اسلامی را ندارند حداقل باید تلاش کنند با ضربه زیرساخت‌ها، به این کشور آسیب بزنند.

در همین راستا، گزارش‌ها حاکی است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، هر روز با مقامات دولت آمریکا در تماس است تا از آخرین تحولات مذاکرات میان تهران و واشنگتن مطلع شود.

این روند در حالی است که روزنامه هاآرتص در گزاشی عنوان کرده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جهور آمریکا تلاش می‌کند به جنگ با ایران پایان دهد و به اسرائیل اجازه نخواهد داد با اقدامات خود روند کاهش تنش را اختلال روبرو کند؛ همچنین هرگونه تشدید تنش نیازمند چراغ سبز آمریکا است.

