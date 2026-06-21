به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر رفیعالله صمیم، رئیس کتابخانههای عمومی افغانستان اعلام کرد که از این پس سالن مطالعه کتابخانههای عمومی تا ساعت ۱۰ شب به روی علاقهمندان علم، پژوهش و مطالعه باز خواهد بود.
صمیم با بیان این خبر گفت: کتابخانههای عمومی یکی از مراکز معتبر علمی و فرهنگی کشور هستند که همواره درهایشان به روی علما، محققان، دانشجویان و دانشآموزان باز بوده است. هر روز صدها نفر برای مطالعه، تحقیق، نگارش و پیشرفت علمی به این مراکز مراجعه میکنند.
وی افزود: با هدف گسترش خدمات و تسهیل دسترسی جوانان به منابع علمی، تصمیم گرفته شد ساعات کاری تالارهای مطالعه تا ساعت ۱۰ شب افزایش یابد. این تغییر به ویژه برای نسل جوان، دانشجویان و دانشآموزانی که در محیطی آرام و مناسب نیاز به ادامه فعالیتهای پژوهشی دارند، فرصت مناسبی فراهم میکند.
پیش از این، کتابخانههای عمومی تنها تا ساعت چهار عصر دایر بودند و این محدودیت برای بسیاری از متقاضیان، بهویژه کسانی که در طول روز مشغول کار یا تحصیل هستند، مشکلساز شده بود.
دکتر صمیم از تمام شهروندان افغانستان، بهخصوص جوانان، دانشجویان و پژوهشگران دعوت کرد تا از ذخایر غنی کتابی، تالارهای مجهز مطالعه و سایر خدمات علمی این مراکز بهرهبرداری کنند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که زنان و دختران علاقهمند به علم و دانش در افغانستان از حق تحصیل محروم هستند و زمینه استفاده از مراکز علمی و آموزشی را ندارند.
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