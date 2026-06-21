بازداشت مسئول ساختن بمب داعش در سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای وزارت کشور سوریه توانستند با همکاری با سازمان اطلاعات این کشور، یک عضو گروه تروریستی داعش را بازداشت کنند.

براساس بیانیه وزارت کشور سوریه، این عضو داعش، مسئول ساختن بمب بود.

براساس اطلاعات به دست آمده، اکرم صالح الحمد، مسئول آماده سازی و ساخت بمب و مین بود که توسط داعش در عملیات تروریستی در منطقه استفاده می‌شد.

این عضو داعش، در منفجر کردن یک موتورسیکلت بمب گذاری شده در شهر البوکمال نقش داشت.

وزارت کشور سوریه اعلام کرد که همچنین او مسئول منفجر کردن یک بمب در مسیر یک خودروی ارتش سوریه و کار گذاشتن بمب برای هدف قرار دادن یکی از نیروهای امنیت داخلی سوریه بود.

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