به گزارش خبرگزای بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پیروان و محبان اهلبیت(ع) و شاگردان مستقیم رهبر جنبش اسلامی نیجریه، شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی، در روزهای نخست ماه محرمالحرام ۱۴۴۸ (خرداد ۱۴۰۵)، با برگزاری دستههای عزاداری و برپایی مجالس ماتم، به زنده نگه داشتن فداکاری کربلا در قاره آفریقا پرداختند.
بر اساس گزارش از نیجریه و شهر کانو، مراسم باشکوه عزاداری «روز حضرت علیاصغر(ع)» با حضور گسترده عزاداران برگزار شد. این مراسم با دعای مالم سامبو سوکوتو آغاز و سپس با تلاوت قرآن توسط مالم امینو داوانائو ادامه یافت. در ادامه، اعضای گروه «اتحاد» به سرپرستی مالم عبدالرحمن کازاوره به سینهزنی پرداختند.
اجرای تعزیه و نمایشهای آیینی توسط جوانان، فضای مجلس را سرشار از اندوه کربلا کرد و اشک حاضران را جاری ساخت. در حاشیه این مراسم، نمایشگاه عکسی از دانشآموزان شهید مدرسه «میناب» در ایران که در حملات آمریکا و اسرائیل به شهادت رسیدند، برپا شد تا چهره واقعی یزیدیان زمانه برای عزاداران حسینی آشکارتر شود.
آقای مصطفی گادون کایا (مصطفی عمر بابا) در سخنرانی اصلی خود اظهار داشت: حتی در دوران جاهلیت، اعراب در جنگ سر نوزاد را نمیبریدند، اما در کربلا، ظالمان بنیامیه با تیر زهرآلود حرمله به گلوی نوزاد تشنه، هرگونه حق بشری را پایمال کردند.
پس از آن، شیخ دکتر سنوسی عبدالقادر قوقی، نماینده شیعیان در منطقه کانو، تأکید کرد: ما حاضریم تمام فرزندانمان را در راه عبدالله الرضیع(ع)( حضرت علی اصغر(ع)) فدا کنیم.
گزارشهای رسیده از شهر زاریا (مرکز علمی و مذهبی پیروان اهلبیت در نیجریه) نیز نشان میدهد که همایش بزرگ مادران عاشورایی در مدرسه علمیه «فودیه» واقع در منطقه «بابان دودو» برگزار شده است.
در این مراسم که با استقبال چشمگیر خانوادهها همراه بود، شیخ عبدالحمید بلو، نماینده شاگردان شیخ ابراهیم زکزاکی در منطقه زاریا، به ایراد سخنرانی پرداخت. جلوه زیبای این همایش، حضور مادرانی بود که نوزادان خود را با لباسهای سبز ملقب به عبارات «یا حسین» آورده بودند و همصدا با مصائب حضرت ربابه(س) گریه و شیون میکردند. مادران نیجریهای با بالا گرفتن نوزادان خود اعلام کردند که آمادهاند عزیزترین داراییهای خود را برای دفاع از اسلام راستین فدا کنند.
در شهر گومبه نیز مراسم عزاداری روز سوم با حضور پرشور مردم برگزار شد. در این مراسم، شیخ محمد اباره، از علمای برجسته نیجریه، ضمن تشریح جنایت انجام شده در حق عبدالله الرضیع(ع)، به تبیین قوانین نظامی و اصول جنگ در اسلام پرداخت.
شیخ اباره با تأکید بر اینکه ظالمان خاندان بنیامیه با تیراندازی به نوزاد تشنه و بیدفاع، تاریکترین صفحه بیانسانیتی را ورق زدند، خطاب به مادران گفت: اگر دیدید فرزندانتان در برابر ظالمان و مستکبران زمانه ایستادهاند، فداکاری بزرگ سیدالشهدا(ع) در تقدیم نوزادش در میدان کربلا را الگوی خود قرار دهید.
همزمان، مؤمنان و پیروان در شهر «سارا» ایالت جیگاوا در روز چهارم سوگواری امام حسین(ع) گرد هم آمدند تا به بازخوانی مصائب اهلبیت مطهر گوش فرا دهند. مالم امام زکریا، سخنران این مراسم، با بازخوانی ماجرای جنایت حرمله در هدف قرار دادن گلوی عبدالله الرضیع(ع) با تیر سهشعبه، اوج بیرحمی دشمنان اهلبیت(ع) را نمایان ساخت.
شرکتکنندگان در این تجمع مذهبی پس از عزاداری و سینهزنی، بر وفاداری خود به اصول عدالتخواهی، صبر، پایداری و مبارزه با هرگونه ظالم در جهان تحت رهبری سید زکزاکی تأکید کردند.
بر اساس گزارشات، این مراسمهای پربرکت که با نظم و معنویت خاصی در مناطق مختلف نیجریه برگزار شد، با اقامه نماز جماعت و قرائت دعا به پایان رسید. حاضران برای تعجیل در ظهور امام زمان(عج)، پیروزی و سربلندی اسلام و مسلمانان در سراسر جهان، و همچنین سلامتی و طول عمر با برکت مصلح بزرگ آفریقا، شیخ ابراهیم زکزاکی و رهبر انقلاب اسلامی، آیتالله سید مجتبی خامنهای دست به دعا برداشتند و آرزوی موفقیت برای گروههای مقاومت کردند.
..............
پایان پیام/
نظر شما