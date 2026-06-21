به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشها از سرزمینهای اشغالی و کرانه باختری نشان میدهد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با فشارهای سیاسی و کاهش محبوبیت در افکار عمومی روبهرو شده است؛ فشاری که پس از برقراری آتشبس در لبنان و تحولات مرتبط با جنگ منطقهای افزایش یافته است. به گفته تحلیلگران، بخشی از جامعه اسرائیل این آتشبس را نه یک دستاورد، بلکه نشانهای از ناکامی در تحقق اهداف اعلامشده جنگ میداند.
نور عوده، خبرنگار الجزیره از رامالله در کرانه باختری اشغالی، گزارش میدهد که در داخل اسرائیل بسیاری معتقدند تحولات جبهه ایران و لبنان بهطور مستقیم به یکدیگر مرتبط هستند، هرچند دولت اسرائیل تلاش دارد این دو پرونده را از هم جدا نشان دهد. با این حال، به گفته او، حتی در افکار عمومی اسرائیل نیز این تصور وجود دارد که روندهای نظامی و سیاسی در این دو جبهه بهطور همزمان بر یکدیگر اثر گذاشتهاند.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل در هفتههای اخیر ناچار شده سطح عملیات نظامی و حملات هوایی خود را کاهش دهد. یکی از عوامل این تغییر، فشارها و نارضایتی آشکار در واشنگتن عنوان شده است؛ موضوعی که به گفته منابع مختلف، در مواضع مقامات آمریکایی نیز بهطور علنی بازتاب یافته است.
همزمان، نخستوزیر اسرائیل در داخل با چالشهای سیاسی جدی روبهرو است. نظرسنجیها نشان میدهد میزان حمایت از حزب لیکود به رهبری نتانیاهو روندی نزولی پیدا کرده، در حالی که برخی رقبای او در جناح راست در حال افزایش محبوبیت هستند. این تغییرات میتواند موازنه سیاسی در اسرائیل را در آستانه انتخابات آینده تحت تأثیر قرار دهد.
الجزیره افزود در همین حال گزارشهایی نیز از واشنگتن منتشر شده که نشان میدهد دونالد ترامپ و برخی اعضای دولت او تماسهایی غیررسمی با چهرههای مخالف نتانیاهو برقرار کردهاند؛ تماسهایی که به گفته تحلیلگران ممکن است در تحولات سیاسی آینده اسرائیل و احتمال تغییر قدرت نقش داشته باشد.
از سوی دیگر، آتشبس در لبنان در میان بخشی از جامعه اسرائیل با مخالفت گسترده روبهرو شده است. منتقدان میگویند دولت اسرائیل پیشتر وعده داده بود حزبالله را بهطور کامل شکست خواهد داد، اما نتیجه جنگ صرفا تخریب سیستماتیک روستاهای شیعهنشین بوده.
...........
پایان پیام
نظر شما