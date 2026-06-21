به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) شامگاه یکشنبه، ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در دیدار با اعضا و مسئولان هیئت مذهبی ام ابیها(ع) رشت، با تشریح شاخص‌های هیئت در تراز انقلاب اسلامی بر ضرورت معرفت‌افزایی، تقویت عقاید دینی، تربیت اخلاقی، انس با قرآن، توجه به مسائل جامعه و مقاومت در برابر جبهه استکبار تأکید کرد.

وی با ابراز خرسندی از حضور نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های هیئتی، خدمت در مسیر اهل‌بیت(ع) را توفیقی الهی دانست و گفت: خداوند برخی انسان‌ها را به عنوان کارگزاران خود برای معرفی دین، قرآن و معارف اهل‌بیت(ع) برمی‌گزیند و ارزش این خدمت وابسته به اخلاص و نیت الهی افراد است.

معرفت‌محوری؛ نخستین شاخص هیئت تراز

آیت‌الله رمضانی با اشاره به اهمیت شناخت اهل‌بیت(ع)، اظهار داشت: نخستین ویژگی هیئت در تراز انقلاب اسلامی، «معرفت‌محوری» است. در روایات نیز تأکید شده که زیارت، عبادت و ارتباط با اهل‌بیت(ع) باید همراه با معرفت باشد؛ زیرا شناخت حجت الهی مانع گمراهی انسان می‌شود.

وی افزود: هیئت‌ها باید بستری برای افزایش معرفت دینی باشند تا نسل جوان بتواند با بصیرت و آگاهی مسیر زندگی خود را انتخاب کند.

تقویت عقاید، اخلاق و رفتار دینی

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه شخصیت انسان بر سه پایه عقیده، اخلاق و رفتار شکل می‌گیرد، تصریح کرد: بخشی از فعالیت‌های هیئت‌ها باید به تقویت مبانی اعتقادی همچون خداشناسی، امام‌شناسی، معاد و عدل الهی اختصاص یابد.

وی ادامه داد: تربیت اخلاقی نیز از وظایف مهم هیئت‌هاست. جوان هیئتی باید به ادب، خودسازی، کنترل هواهای نفسانی و رعایت ارزش‌های اخلاقی شناخته شود.

آموزش احکام و بصیرت اجتماعی

آیت‌الله رمضانی آموزش احکام فردی، اجتماعی و سیاسی را از دیگر وظایف هیئت‌ها برشمرد و گفت: هیئت در تراز نمی‌تواند نسبت به مسائل مهم جهان اسلام و ظلم‌های آشکار بی‌تفاوت باشد. تبیین جبهه حق و باطل و روشنگری درباره دشمنان امت اسلامی از رسالت‌های مهم هیئت‌های مذهبی است.

وی تأکید کرد: تبعیت از ولایت فقیه و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، استمرار همان مسیر انبیا و اهل‌بیت(ع) است و باید در تربیت نیروهای جوان مورد توجه قرار گیرد.

نماز اول وقت و انس با قرآن

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به اهمیت نماز اول وقت گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل رشد معنوی، اهتمام به نماز اول وقت است. جوانان باید این فریضه الهی را در اولویت زندگی خود قرار دهند.

وی همچنین انس مستمر با قرآن کریم را ضروری دانست و افزود: تلاوت، تدبر و عمل به آیات قرآن باید به یک فرهنگ در میان اعضای هیئت‌ها تبدیل شود. امام خمینی(ره) و شهید آیت‌الله رئیسی از جمله شخصیت‌هایی بودند که ارتباط روزانه و مستمر با قرآن داشتند.

ترویج فرهنگ حدیث‌خوانی

آیت‌الله رمضانی پیشنهاد کرد در هیئت‌ها برنامه‌ای منظم برای آموزش و حفظ احادیث اهل‌بیت(ع) طراحی شود و گفت: برگزاری مسابقات حدیث‌خوانی و مرور مستمر روایات می‌تواند نقش مهمی در تعمیق معارف دینی داشته باشد.

هیئت‌ها باید گره‌گشای مشکلات مردم باشند

وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی هیئت‌ها اظهار داشت: هیئت‌های مذهبی نباید صرفاً به برگزاری مراسم محدود شوند، بلکه باید در حل مشکلات مردم نیز نقش‌آفرینی کنند.

آیت‌الله رمضانی افزود: شناسایی خانواده‌های نیازمند، کمک به محرومان و دستگیری از افراد کم‌برخوردار از مهم‌ترین وظایف مجموعه‌های مردمی و هیئتی است و این اقدامات باید با حفظ کرامت افراد انجام شود.

نقش‌آفرینی بانوان در فعالیت‌های فرهنگی

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تقدیر از فعالیت واحد خواهران هیئت ام ابیها(س) گفت: بانوان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی ظرفیت‌های فراوانی دارند و لازم است زمینه حضور مؤثر آنان در فعالیت‌های دینی و فرهنگی بیش از گذشته فراهم شود.

وی پیشنهاد کرد مناسبت‌هایی همچون ایام مربوط به حضرت زهرا(س)، حضرت زینب(س) و حضرت خدیجه(س) به صورت ویژه و با برنامه‌ریزی فرهنگی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

علم‌آموزی؛ مطالبه مهم از جوانان هیئتی

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر اهمیت تحصیل علم خاطرنشان کرد: جوانان هیئتی باید در عرصه علمی نیز پیشگام باشند. هیئت نباید مانعی برای پیشرفت علمی باشد، بلکه باید زمینه‌ساز موفقیت تحصیلی و رشد علمی اعضا شود.

وی افزود: آینده کشور با علم و دانش ساخته می‌شود و نیروهای مؤمن و انقلابی باید در عرصه‌های علمی نیز سرآمد باشند.

شور همراه با شعور و محتوای غنی

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به اهمیت برنامه‌های مذهبی گفت: شور و احساس در هیئت‌ها ارزشمند است، اما این شور باید همراه با شعور، معرفت و محتوای عمیق باشد.

وی انتخاب اشعار فاخر، معرفتی، انقلابی و مرتبط با فرهنگ مقاومت را ضروری دانست و تأکید کرد: هیئت در تراز انقلاب اسلامی، هیئتی مقاومتی است که در کنار ترویج محبت اهل‌بیت(ع)، به تقویت بصیرت و روحیه ایستادگی در برابر ظلم نیز می‌پردازد.

اردوهای فرهنگی و تقویت همدلی

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود، اردوهای فرهنگی، زیارتی و تربیتی را از برنامه‌های مؤثر در تقویت انس، محبت و آموزش جوانان دانست و گفت: این برنامه‌ها می‌تواند به افزایش همدلی، رشد معنوی و انتقال تجربیات میان اعضای هیئت کمک کند.

وی در پایان با قدردانی از فعالیت‌های هیئت ام ابیها(س) رشت، ابراز امیدواری کرد که این مجموعه در مسیر تربیت نسل مؤمن، انقلابی، آگاه و خدمتگزار جامعه بیش از پیش موفق باشد.

در بخش دیگری از این دیدار، محمد امینی، مداح و مسئول هیئت ام‌ابیها(س) رشت، گزارشی از روند فعالیت‌های سالانه این هیئت ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و تربیتی این هیئت پرداخت.

وی همچنین ضمن اشاره به حضور نوجوانان و جوانان در برنامه‌های هیئت، بر استمرار فعالیت‌های منسجم و اثرگذار این مجموعه در طول سال تأکید کرد.

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