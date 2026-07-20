نظرسنجی جدید: کاهش محبوبیت نتانیاهو و دولت او در آستانه انتخابات

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس نظرسنجی شبکه «کان»، حزب «یِشار» به ریاست گادی آیزنکوت با ۲۲ کرسی در صدر قرار گرفته و حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با از دست دادن دو کرسی نسبت به نظرسنجی پیشین، به ۲۱ کرسی رسیده است. همچنین حزب «معاً» به ریاست نفتالی بنت ۱۵ کرسی را حفظ کرده و حزب جدید به رهبری هیلی تروپر و یوعز هندل برای نخستین بار موفق به عبور از حد نصاب ورود به کنست شده است.
این نظرسنجی همچنین نشان میدهد ائتلاف حامی نتانیاهو با ۵۱ کرسی همچنان اکثریت لازم برای تشکیل دولت را در اختیار ندارد و در سناریویی دیگر، با ورود احزاب راستگرای جدید، این تعداد به ۴۸ کرسی کاهش مییابد. در بخش ارزیابی عملکرد دولت نیز اکثریت پاسخدهندگان از نحوه مدیریت جنگ، وضعیت اقتصادی، امنیت داخلی و رسیدگی به پرونده حمله هفتم اکتبر ابراز نارضایتی کردهاند و بیش از نیمی از شرکتکنندگان معتقدند رژیم صهیونیستی نسبت به چهار سال گذشته در شرایط بدتری قرار دارد.
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