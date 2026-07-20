به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع فلسطینی گزارش دادند که شهرک‌نشینان با چندین خودرو وارد محوطه باستانی سبسطیه شدند و این اقدام تحت حفاظت نیروهای رژیم صهیونیستی انجام گرفت. این یورش در حالی رخ داد که همزمان تجمعی با حضور شخصیت‌های دینی مسلمان، مسیحی و سامری در حمایت از درخواست فلسطین برای ثبت جهانی این مکان تاریخی در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو برگزار شده بود.

درخواست ثبت سبسطیه در جریان چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان کره جنوبی بررسی می‌شود. این کمیته همچنین قرار است درباره چند پرونده دیگر مربوط به میراث فرهنگی فلسطین، از جمله شهر قدیم قدس و دیوارهای آن، شهر قدیم الخلیل و حرم ابراهیمی، منطقه بتیر و دیر سنت هیلاریون در نوار غزه تصمیم‌گیری کند.

شهر سبسطیه در سال‌های اخیر بارها هدف یورش شهرک‌نشینان و نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. فلسطینیان این اقدامات را بخشی از تلاش‌ها برای تحکیم سیطره بر این منطقه تاریخی و تغییر هویت تاریخی و فرهنگی آن می‌دانند.

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