نیروهای مسلح یمن، محاصره دریایی علیه عربستان سعودی را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیهای از اعمال ممنوعیت دریانوردی برای عربستان خبر داد و اعلام کرد این تصمیم بر اساس معادله «محاصره در برابر محاصره» اتخاذ شده و از زمان انتشار بیانیه به اجرا درآمده است.
بیانیه نیروهای مسلح یمن تأکید دارد که این اقدام در پاسخ به آنچه «محاصره» علیه یمن خوانده شده، صورت گرفته و حق این کشور برای مقابلهبهمثل و تشدید اقدامات متقابل را تثبیت میکند.
همچنین در این بیانیه بر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای همه گزینهها تأکید شده و هشدار داده شده است که هرگونه اقدام تنشآفرین از سوی عربستان با پاسخی قاطع و فراگیر مواجه خواهد شد.
در ادامه این بیانیه، از مردم یمن خواسته شده است بسیج عمومی را ادامه دهند، آمادگی خود را برای سناریوهای مختلف حفظ کنند و نیروهای داوطلب را به خطوط مقدم اعزام کنند. همچنین از حضور گسترده مردم در راهپیمایی «هشدار و بسیج» قدردانی شده و بر ادامه تلاش برای پایان دادن به محاصره و بازپسگیری حقوق یمن، فارغ از پیامدهای آن، تأکید شده است.
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