به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات رژیم آل خلیفه در بحرین، روند بازداشت و پیگرد تعدادی از زندانیان سیاسی سابق که اخیراً آزاد شده‌اند را با این بهانه که آن‌ها از پرداخت جریمه‌های سنگین مالی که از سوی دادگاه‌ها صادر شده، خودداری کرده‌اند، ادامه می‌دهند.

این اقدام امنیتی تحت پوشش یک چارچوب قانونی انجام می‌شود و هدف آن وصول مبالغی حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار دلار است که به گفته منابع، به زندانیان در ارتباط با پرونده معروف به حوادث زندان جو تحمیل شده و اکنون دستگاه‌های امنیتی از آن به‌عنوان بهانه‌ای برای بازگرداندن آن‌ها به زندان استفاده می‌کنند.

این پیگردهای جدید نشان می‌دهد که این جریمه‌های مالی سنگین به ابزاری برای فشار و باج‌گیری سیاسی و معیشتی تبدیل شده‌اند؛ ابزاری که با هدف تنگ‌تر کردن عرصه بر افراد آزادشده و محروم کردن آن‌ها از ثبات زندگی به کار گرفته می‌شود.

این اقدام همچنین ادامه رویکرد انتقامی این رژیم را نشان می‌دهد که حتی پس از آزادی افراد از زندان نیز به دنبال مجازات فعالان و مخالفان است و آزادی مشروط را به نوعی زندان دیگر تبدیل می‌کند که شهروندان را به‌طور مالی و قضایی تحت فشار قرار می‌دهد و هرگونه امکان زندگی عادی و کرامت‌مندانه را محدود می‌سازد.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸

