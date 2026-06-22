تلفیق هنر، ورزش و ارادت به امام حسین(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علی تیموری و برادرش عباس تیموری بازیگران جوان کشورمان از فرزندان جانباز دفاع مقدس هستند. این دو برادر هر ساله در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین(ع) به ویژه شب های تاسوعا و عاشورا با اجراهای آئینی و مذهبی در مراسم عزاداری امام حسین(ع) شرکت می کنند. علی و عباس تیموری امسال هم به رسم هرساله صحنه هایی از عاشورا و تاسورا را در غالب نمایش اجرا می کنند.پای حرفهای این دو برادر نشستیم تا با آنها بیشتر آشنا شویم.
علی تیموری، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارنامهای پرباری دارد و در آثار شاخصی چون «متری شیش و نیم»، «مصادره»، «مطرب» و سریالهای «پلاک ۱۳»، «خوابزده» و «راز بقا» به ایفای نقش پرداخته است. وی که عضو خانه سینما، انجمن بازیگران سینمای ایران و دارای صفحهٔ رسمی در IMDB است، تحصیلات خود را در رشتههای حسابداری و مدیریت فرهنگی به پایان رسانده و همواره میان دو عرصهٔ هنر و ورزش (رزمیترکیبی) در حرکت بوده است.
عباس تیموری برادر علی هم مانند او ورزشکار و هنرمند است، وی از چهرههای فعال، پرتلاش و چندبعدی در عرصه ورزش، هنر و فعالیتهای فرهنگی است که با سالها تجربه، پشتکار و تعهد حرفهای، توانسته است مسیر موفقیت خود را در این حوزهها با جدیت و هدفمندی دنبال کند. وی با تلفیق دانش علمی، تواناییهای ورزشی و نگاه هنری، همواره در تلاش بوده است تا نقش مؤثری در توسعه فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی ایفا کند.
عباس تیموری در طول سالهای فعالیت خود در پروژههای مختلف سینمایی، سریالهای تلویزیونی، آثار شبکه نمایش خانگی و اجراهای صحنهای تئاتر حضور داشته و تجربه همکاری در تولیدات متنوع هنری را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. علاقه عمیق او به هنرهای نمایشی، فرهنگ و فعالیتهای خلاقانه، موجب شده است که همواره در مسیر یادگیری، ارتقای مهارتها و گسترش تجربیات حرفهای خود گام بردارد. او هنر را زبان تأثیرگذار ارتباط با جامعه میداند و معتقد است هنرمند میتواند با آثار خود در ارتقای فرهنگ عمومی و انتقال مفاهیم ارزشمند نقشآفرین باشد.
وی در کنار فعالیتهای هنری، در حوزه ورزش نیز حضوری فعال و مستمر داشته و در رشتههای پرورش اندام، بدنسازی، فوتبال و تیراندازی سابقه شرکت در مسابقات و رویدادهای مختلف ورزشی را در کارنامه خود دارد. او ورزش را تنها به عنوان یک فعالیت جسمانی نمینگرد، بلکه آن را ابزاری برای تقویت روحیه، انضباط فردی، افزایش اعتمادبهنفس، تمرکز و دستیابی به موفقیتهای بزرگتر در زندگی میداند.
راهیابی به کن
علی تیموری که در سیامین جشنوارهٔ بینالمللی فیلم فجر و جشنوارهٔ تئاتر فجر به عنوان بهترین نقش اول مکمل مرد برگزیده شده بود، به دلیل مشکلات خانوادگی شخصی نتوانست در مراسم اهدای جوایز حضور یابد. او همچنین از دعوتنامههای متعدد جشنوارههای جهانی از جمله کن، برلین، ونیز، تورنتو، لندن و روتردام خبر داد که به دلیل مشکلات صدور ویزا از سوی سفارتخانهها، نتوانست در آنها شرکت کند. وی معتقد است: «شکست را قبول ندارم؛ من تا به امروز بارها ناکام شدهام، اما هرگز متوقف نشدهام. روزی به هدفم خواهم رسید.»
علی تیموری آغاز علاقهاش به بازیگری را از سال ۱۳۹۰ و با حضور در نمایشهای حرفهای توصیف میکند و تأکید دارد: «سختکوشی شرط ماندگاری در این حرفه است. باید آنقدر توانمند باشی که تهیهکننده و کارگردان به تو اعتماد کنند.
از جمله آثار سینمایی و تلویزیونی که علی تیموری در آنها ایفای نقش کرده، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
سینما: «متری شیش و نیم»، «مصادره»، «سرخپوست»، «مطرب»، «جهان با من برقص»، «خط نجات»، «بخارست»، «مارپیچ»، «دختری با لباس ارغوانی»
نمایشخانگی و تلویزیون: «خوابزده»، «قیف»، «راز بقا»، «پلاک ۱۳»، «نوار زرد ۲»، «عملیات رعد»، «بندر امن»، «سایهباز»، «آزادی مشروط»
تئاتر: «الیور توئیست»، «سانفرانسیسکو»، «پدرخوانده»، «اسکارفیس»
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