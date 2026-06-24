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مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت و ماندگار خواهد شد

۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۳
کد مطلب: 1831019
مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت و ماندگار خواهد شد

اصحاب رسانه و برخی عوامل موثر در برگزاری مراسم تشییع آقای شهید ایران، در نشست مشورتی برگزاری این مراسم که با حضور معاون روابط عمومی سپاه برگزار شد؛ نقطه نظرات خود پیرامون پوشش خبری مراسم را بیان کردند و هماهنگی های اولیه برای تسهیل حضور خبرنگاران و پشتیبانی از آنان صورت پذیرفت.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ   معاون روابط عمومی سپاه در نشست مشورتی با اصحاب رسانه که به منظور هماهنگی پوشش رسانه ای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شد، به بیان رویکردها و جهت گیری های رسانه‌ای مراسم نیز پرداخت و گفت: رسانه ها بر این نکته که امام شهید معمار تمدن نوین اسلامی بود و نقش راهبردی در افزایش ضریب نفوذ انقلاب اسلامی در جهان اسلام داشت، رسالت خبری و تبیینی خود را با تمام ظرفیت انجام دهند.

سخنگوی سپاه به هویت سازی مراسم اشاره داشت و افزود: رسانه ها در انعکاس این رویداد بزرگ و تاریخی، بر عنوان مراسم یعنی "بدرقه آقای شهید ایران" و شعار آن "باید برخاست برای..." و نیز نماد مربوطه "مشت گره کرده" در تولیدات خبری و رسانه ای تمرکز لازم را داشته باشند.

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