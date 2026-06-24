مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت و ماندگار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون روابط عمومی سپاه در نشست مشورتی با اصحاب رسانه که به منظور هماهنگی پوشش رسانه ای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شد، به بیان رویکردها و جهت گیری های رسانه‌ای مراسم نیز پرداخت و گفت: رسانه ها بر این نکته که امام شهید معمار تمدن نوین اسلامی بود و نقش راهبردی در افزایش ضریب نفوذ انقلاب اسلامی در جهان اسلام داشت، رسالت خبری و تبیینی خود را با تمام ظرفیت انجام دهند.

سخنگوی سپاه به هویت سازی مراسم اشاره داشت و افزود: رسانه ها در انعکاس این رویداد بزرگ و تاریخی، بر عنوان مراسم یعنی "بدرقه آقای شهید ایران" و شعار آن "باید برخاست برای..." و نیز نماد مربوطه "مشت گره کرده" در تولیدات خبری و رسانه ای تمرکز لازم را داشته باشند.

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