بازداشت مدیر یک هیئت عزاداری در حمله نیروهای امنیتی آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه علیه آزادیهای دینی و مراسم عاشورایی با حمله به هیئت عزاداری «کرباباد شرقی» شماری از شهروندان حاضر در این مراسم را بازداشت کردند.
هیئت امور اسرا در بحرین اعلام کرد که در این یورش امنیتی، حاج عیسی المؤمن رئیس این هیئت به همراه تعدادی دیگر از شهروندان بازداشت شده است.
همزمان، نیروهای امنیتی با استقرار گسترده نظامی، منطقه را بهطور کامل محاصره کرده و تمامی مسیرهای منتهی به منطقه را مسدود کردند تا از ارتباط و تجمع احتمالی مردم جلوگیری شود.
این اقدام امنیتی در ادامه مجموعهای از برخوردهای محدودکننده با مراسم عاشورای حسینی در بحرین صورت گرفته است که به گفته منتقدان، با هدف محدودسازی برگزاری آیینهای عزاداری امام حسین(ع) انجام میشود.
این روند، در تضاد با ادعاهای رسمی درباره تسامح دینی در بحرین قرار دارد و نشاندهنده تداوم سیاستهای فشار علیه برگزاری شعائر مذهبی است.
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