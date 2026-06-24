به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ افتخارالسادات سجادی، عضو شورای مرکزی و مدیر بانوان حزب مؤتلفه اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به ابعاد معرفتی و تربیتی نهضت عاشورا اظهار داشت: عاشورا صرفاً یک رویداد اندوهبار در صفحات تاریخ نیست؛ بلکه بزرگترین «غربال حقیقت» در ساحت انسان است؛ لحظهای که مرز میان ایمان اصیل و ادعای توخالی، و میان وفاداری آگاهانه و مصلحتاندیشی زودگذر، با شفافیتی بینظیر آشکار میشود.
وی افزود: در روزهای تاسوعا و عاشورا با حقیقتی روبهرو هستیم که در دل آشوب زمانه، انسانها را به دو گروه متمایز تقسیم کرد؛ آنان که در آزمون ولایت، جان خویش را نثار حقیقت کردند و آنان که در بزنگاه تصمیم، میدان را به بهانههای گوناگون ترک گفتند.
سجادی با بیان اینکه در کربلا نبرد تنها رویارویی شمشیرها نبود، تصریح کرد: کربلا صحنه جدال بصیرت با فتنه و حقطلبی با دنیاگرایی بود. در این میدان، ولایتپذیری نه یک شعار، بلکه حقیقتی زنده و جاری بود که در ایستادگی تا آخرین لحظه معنا مییافت.
وی خاطرنشان کرد: یاران راستین امام حسین(ع) راه حق را با معرفت و یقین شناخته بودند؛ از این رو طوفان تهدید، رنج و مرگ، در اراده آنان خللی ایجاد نمیکرد. آنان وفاداری را نه بر پایه سود و زیان، بلکه بر اساس عشق به حقیقت و تبعیت از امام معنا کردند و با جان خویش، بنای حق را استوار ساختند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی ادامه داد: در مقابل، کربلا درس تلخ رهاکنندگان حقیقت را نیز در خود دارد؛ کسانی که در لحظههای حساس و در آستانه آزمون بزرگ، از ترس خسارت یا دلبستگی به منافع زودگذر، از مسئولیت خویش فاصله گرفتند. اینان نماد تکرارشونده هر عصرند؛ افرادی که در روزگار آرامش داعیه همراهی دارند، اما در هنگامه امتحان، از بار مسئولیت شانه خالی میکنند.
وی تأکید کرد: این تقابل به ما میآموزد که ولایت صرفاً یک جایگاه نیست، بلکه مسئولیتی سنگین و آگاهانه است که حقیقت آن تنها در میدان عمل آشکار میشود.
سجادی با اشاره به نقش خانواده در تربیت نسل عاشورایی گفت: این میراث بزرگ، ریشه در تربیت صحیح و کانون خانواده دارد. ایستادگی کربلایی، ثمره خانههایی است که در آن فرزندان به جای آسایشطلبی، روح ایثار و مسئولیتپذیری را میآموزند و به جای دلبستن به کامیابیهای صرفاً مادی، در مسیر رشد انسانی و معنوی گام برمیدارند.
وی افزود: خانوادهای که تربیت را بر پایه شناخت حق، بصیرت و وفاداری به ارزشها بنا کند، میتواند انسانهایی پرورش دهد که در برابر فتنههای زمانه استوار و پایدار بمانند.
مدیر بانوان حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به نیاز امروز جوامع به پیام عاشورا اظهار داشت: امروز در جهانی آکنده از آشفتگیهای فکری و بحرانهای هویتی، پیام عاشورا بیش از هر زمان دیگر، فراخوانی برای بیداری و بازگشت به حقیقت است.
وی تصریح کرد: عاشورا از ما میخواهد میان حق و باطل و میان حقیقت و مصلحتجویی سطحی، مرزی روشن ترسیم کنیم. در این ایام باید از سوگ صرف عبور کرده و به سوی بصیرت و مسئولیتپذیری حرکت کنیم.
سجادی در پایان خاطرنشان کرد: در منطق عاشورا، پیروزی نه در غلبه ظاهری، بلکه در ثبات قدم بر حق و ایستادگی در برابر باطل معنا میشود و این همان پیام جاودانهای است که نهضت حسینی برای همه نسلها و همه عصرها به یادگار گذاشته است.
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